PSV vereeuwigt opvallend persoon met gloednieuw standbeeld naast Philips Stadion

Guus Meeuwis is bij PSV vereeuwigd met een bronzen standbeeld. De zanger en fervent PSV-fan werd vrijdag verrast met een standbeeld van een 'kleine Guus', pontificaal voor een van de ingangen van het Philips Stadion.

PSV wilde Meeuwis graag eren, 'als blijk van waardering voor zijn reeks van zeventien concerten in het Philips Stadion'. De zanger trok zeventien jaar lang met zijn show 'Groots met een zachte G' een uitverkocht Philips Stadion.

Kleine Guus droomde Groots ?????? Als blijk van waardering voor zeventien jaar Groots in het Philips Stadion, is Guus Meeuwis als jongetje in brons vereeuwigd bij de hoofdingang van het Philips Stadion. pic.twitter.com/8IliaVfxt7 — PSV (@PSV) June 7, 2024

Algemeen directeur Marcel Brands verraste Meeuwis vrijdag met het bronzen standbeeld, dat gemaakt werd door kunstenaar Sarah van Sonsbeeck. “De imposante staat van dienst van Guus konden wij natuurlijk niet geruisloos laten passeren", tekent de directeur op.

"Zijn droom als kind was om ooit in het Philips Stadion te spelen én dat is hem gelukt. Weliswaar niet als voetballer, maar desondanks bereikte hij ongekende successen. En dat is Guus van harte gegund."

"Het kunstwerk is zowel een visitekaartje voor het Philips Stadion, een eerbetoon aan Guus Meeuwis als aansprekend voor alle bezoekers en voetbalfans die er ooit van hebben gedroomd om voetballer te worden", schrijven de Eindhovenaren op de clubsite.

Meeuwis belandde door zijn relatie met PSV ook nog eens officieel in het Guinness Book of World Records. Hij is met zijn zeventien opeenvolgende jaren namelijk wereldwijd de artiest met ‘de meeste massaal bezochte concerten, door een artiest in één stadion’.

"Alsof ik in een jongensboek leef", reageert een verbaasde doch dolenthousiaste Meeuwis op de vereeuwiging. "Absurd vereerd, geroerd en verguld, ben ik. Ik ben zowel door mijn team als door PSV van mijn sokken geblazen.”

