PSV verandert van gedachten en legt miljoenenbod neer bij AS Roma voor Zalewski

PSV heeft een bod van negen miljoen euro uitgebracht op Nicola Zalewski, zo meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. De Eindhovenaren hebben meerdere opties in het vuur voor de linksbackpositie, maar lijken nu vol voor de Pool te gaan. PSV wilde in eerste instantie een huurspeler aantrekken voor de linksbackpositie, maar is van gedachten veranderd en heeft nu een miljoenenbod neergelegd in Rome.

Vanwege de blessures van Mauro Júnior en Sergiño Dest moet trainer Peter Bosz voor de linksbackpositie terugvallen op alleen Fredrik Oppegård. De club heeft dan ook dringend behoefte aan versterking aan de linkerkant van de verdediging en één van de opties is Zalewski.

Volgens Di Marzio heeft Zalewski het aanbod van PSV in beraad en het is daarom goed mogelijk dat hij Roma voor het einde van de transferwindow verlaat. De linkspoot staat ook in de belangstelling van Napoli, dat een ruildeal met Cyril Ngonge heeft voorgesteld, maar PSV is op dit moment het concreetst.

Zalewski komt met grote regelmaat aan spelen toe in Rome, maar is daar geen sleutelspeler. De Romeinen zouden dan ook bereid zijn hem te laten gaan tegen een juiste vergoeding. De zeer aanvallend ingestelde linksback heeft nog een contract tot medio 2025 bij i Giallorossi. Roma denkt momenteel na over het bod van PSV. Italiaanse media meldden eerder dat Roma twaalf miljoen euro wil toucheren.

PSV is al met de nodige namen in verband gebracht voor de linksbackpositie. Zo zou de transfervrije Layvin Kurzawa al een salarisvoorstel hebben gekregen van PSV, dat Serge Aurier aangeboden heeft gekregen. De Brabanders lijken echter niet toe te happen, schreef clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad eerder op de dag.

Vrijdagavond meldde het ED dat Renan Lodi de topkandidaat is om de nieuwe linksback van PSV te worden. De negentienvoudig Braziliaans international, die onder contract staat bij Al-Hilal, zou willen terugkeren naar Europa. Een huurdeal lijkt het meest realistische scenario.

Nu lijkt het er echter weer op dat Zalewski een minstens zo grote kandidaat is als Lodi. PSV wilde door de terugkeer van Dest begin volgend jaar in eerste instantie huren voor de linksbackpositie, maar lijkt nu toch met miljoenen te willen strooien. De 22-jarige Pool doorliep de jeugdopleiding van Roma en staat tot nu toe op 107 duels in het eerste van de Romeinen. Afgelopen zomer speelde hij nog met Polen tegen het Nederlands elftal op het EK.