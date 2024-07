PSV trapt oefencampagne af met ruime nederlaag tegen Anderlecht

PSV is in zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen een nederlaag aangelopen. Trainer Peter Bosz zag zijn jeugdige ploeg met 0-3 verliezen van Anderlecht.

PSV kreeg zijn eerste goede kans op de voorsprong al vroeg in de wedstrijd. De pas zestienjarige Manuel Bahaty had een fraaie actie in huis en gaf voor op Luuk de Jong, die klaarlegde voor Jevon Simons. De jeugdspeler schoot ternauwernood naast.

Na een half uur spelen was het raak voor Anderlecht. Francis Amuzu liet zien over enorm veel snelheid te beschikken en was vertrokken aan de linkerkant. De 24-jarige Belg gaf voor richting de penaltystip, waar Nilson Angulo voor Mauro Júnior kroop en met links binnenschoof: 0-1.

De tweede helft was amper begonnen toen Anderlecht de score wist te verdubbelen. Luis Vázquez ging naar de grond na een duel in de zestien en arbiter Sander van der Eijk twijfelde niet: strafschop.

Vázquez ging zelf achter de bal staan en zag Joël Drommel, die aan het begin van de tweede helft inviel voor Walter Benítez, in eerste instantie prima redden. De goalie kon echter niet voorkomen dat de rebound perfect viel voor Vázquez: 0-2.

Na prima voorbereidend werk van Hirving Lozano had Jasper Uneken voor de aansluitingstreffer kunnen zorgen, maar de invaller zag zijn kopbal net naast gaan. Ook Ismael Saibari kwam meermaals dichtbij, maar het mocht niet zo zijn voor de Eindhovenaren.

In de slotfase werd het zelfs nog 0-3. Drommel liet zich de kaas van het brood eten, waardoor de Belgen plots een reuzenkans kregen. In twee instanties was het raak en liet Tristan De Greef zich bejubelen.

Opstelling PSV eerste helft: Benítez; Merién, Dams, Obispo, Mauro; Ledezma, Til, Simons; Bahaty, De Jong, Van Duiven.

Opstelling PSV tweede helft: Drommel; Teze, Van de Blaak, Boscagli, Oppegård; Land, Saibari, Babadi; De Guzmán, Uneken, Lozano.

