Peter Bosz werd maandagavond toen hij te gast was bij Eva, het praatprogramma van Eva Jinek, verrast met een videoboodschap van Noa Lang. De aanvaller had hele mooie woorden over voor zijn leermeester bij PSV.

De presentatrice wekt met de videoboodschap van Lang de verbazing van de trainer die onlangs zijn 61ste verjaardag vierde. "De spelers zijn ook erg over jou te spreken, dus we hebben een boodschap voor je", zegt Jinek.

Bosz slikt zijn slok water gauw door, fronst zijn wenkbrauwen en gaat er eens goed voor zitten. Dan ziet hij Lang op het grote scherm tevoorschijn komen. "Trainer, het is je favoriete speler", kondigt de aanvaller op komische wijze aan. Het leidt direct tot een grote lach bij Bosz.

"Ik ben u allereerst dankbaar", vervolgt Lang dan. "Dat u me altijd in mijn waarde laat, mij laat doen waar ik me goed bij voel en de persoon laat zijn die ik ben. Ik denk dat u ook dat siert als trainer. U kan heel goed omgaan met alle persoonlijkheden in het team."

Daar stoppen de mooie woorden niet. "Ik denk dat u het team goed in balans houdt, want we hebben natuurlijk wel veel mannetjes in het team." Weer glimlacht de bezeten voetbaltrainer. "U laat me ook lekker muziek maken, wat ik nu ook weer ga doen", zegt de excentrieke vleugelspits vanuit een opnamestudio.

"Ik zie u woensdag op de training", laat Lang weten. Bij het afsluiten van zijn welgemeende boodschap waarschuwt hij zijn trainer. "Dit zeg ik ook maar één keer, hè, zulke dingen! Nee, fijne avond."

Bosz lacht breeduit en lijkt ook wat waterige oogjes te krijgen. "Dat is mooi. Dat is leuk", reageert de trainer. "Maar wij brengen zoveel tijd met elkaar door, dan moet je het ook naar je zin hebben. Het gaat erom dat je weet wanneer je hard moet werken en wanneer je met elkaar plezier kunt hebben."