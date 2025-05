PSV-trainer Peter Bosz: 'Wat een lulverhaal! Maak je over wat anders druk'

Peter Bosz heeft vrijdagmiddag tijdens de persconferentie van PSV gereageerd op de kritiek die zijn spelers kregen nadat ze juichten voor de goal van FC Groningen tegen Ajax. De trainer van de Eindhovenaren doet dat af als ‘een lulverhaal’.

PSV – Heracles Almelo was al klaar toen Groningen de 2-2 maakte tegen Ajax. De spelers en het publiek van de regerend landskampioen gingen los na de late gelijkmaker in De Euroborg. Onder meer Rafael van der Vaart en Danny Koevermans begrepen daar weinig van.

“Ik ben het volledig met die mensen eens”, zegt Bosz cynisch op de persconferentie. “Het was een schande dat de spelers blij waren en dat ze gejuicht hebben. Wat een lulverhaal! Laat die jongens juichen. Dat is toch logisch? Maak je over wat anders druk.”

Bosz vertelt verder dat hij de titel nooit heeft opgegeven. “Het is niet uit het niets dat we nu favoriet zijn. We hebben toch de meeste wedstrijden bovenaan gestaan. Ik had het na Ajax-thuis niet opgegeven, want dat doe je nooit. Maar ik had er geen rekening meer mee gehouden.”

PSV moet zondag winnen van Sparta Rotterdam om de titel in de wacht te slepen. Een gelijkspel kan ook voldoende zijn, maar dan mag Ajax in eigen huis weer niet winnen van FC Twente. “Ik wil deze wedstrijd winnen door te doen wat we altijd doen”, zegt Bosz over het duel met Sparta.

“Goed voorbereiden, hard werken en je stinkende best doen. Verder moeten we de spelers weghouden van allerlei randzaken. Dat hebben we de laatste weken ook gedaan. De grootste verandering is dat we het nu weer in eigen hand hebben. We hoeven niet meer naar anderen te kijken. We moeten zelf winnen. Als we dat doen, zijn we kampioen”, aldus Bosz.

Jerdy Schouten, Ricardo Pepi, Lucas Pérez en Rick Karsdorp ontbreken bij de Eindhovenaren. Olivier Boscagli, Sergiño Dest en Joey Veerman zijn wel inzetbaar. Richard Ledezma keert terug van een schorsing.