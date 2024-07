PSV-trainer Peter Bosz looft keuze van bondscoach Ronald Koeman op het EK: ‘Dat heeft hij goed gedaan’

PSV-trainer Peter Bosz heeft met gemende gevoelens gekeken naar het afgelopen EK. Waar Jerdy Schouten niet meer uit de basis weg te denken was, gold dat niet voor Joey Veerman. Laatstgenoemde werd tegen Oostenrijk al voor rust naar de kant gehaald. Bosz spreekt tegenover ESPN over een 'vreselijke ervaring', maar looft ook de comeback van zijn pupil én de keuze van bondscoach Ronald Koeman om Veerman nieuwe kansen te geven.

"Jerdy heeft het geweldig gedaan", vindt Bosz. "Basisspeler geworden en misschien wel de beste speler van Oranje." Veerman speelde een minder overtuigend toernooi dan zijn PSV-compagnon. "Joey begon heel erg goed tegen Polen. Ik vond dat hij zelf veel te kritisch was op zijn prestatie na die wedstrijd, want ik vond hem wél goed spelen." Veerman werd in de openingswedstrijd na een uur naar de kant gehaald.

Veerman kreeg in de afsluitende groepswedstrijd tegen Oostenrijk een basisplaats toebedeeld van Koeman. Het verliep desastreus. Veerman grossierde in balverlies en werd nog in de eerste helft naar de kant gehaald door Koeman. "Hij heeft natuurlijk die vreselijke ervaring achter de rug tegen Oostenrijk", stelt Bosz. "Hij werd snel gewisseld, maar nog tien anderen hadden gewisseld kunnen worden. Dat gebeurde natuurlijk niet."

"Dat is voor een speler niet goed. Aan de andere kant: je hoopt het nooit mee te maken als speler, maar ik denk dat hij hier ook sterker uitkomt. Vooral ook omdat-ie van Ronald weer de kans kreeg om direct daarna weer in te vallen en wéér in te vallen. Dat heeft hij goed gedaan", deelt Bosz een compliment uit aan Koeman.

In alle knock-outwedstrijden die Oranje speelde, tegen Roemenië, Turkije en Engeland, maakte Veerman als invaller minuten. Tegen Engeland deed hij zelfs bijna een uur mee, toen hij de voor rust geblesseerd geraakte Memphis Depay afloste.

Bosz vond Schouten de beste Nederlander op het EK en maakte het afgelopen seizoen bij PSV ook al een ijzersterke indruk. Bosz vreest niet voor een vroegtijdig vertrek van de controleur. "Nee hoor. Hij zit hier pas één jaar en heeft hier nog een contract (tot medio 2028, red.). Hoe Schouten zelf tegen een eventuele transfer aankijkt, is nog onduidelijk. "Ik heb hem daar nog niet over gesproken."

Oranje wist in de achtste finale af te rekenen met Roemenië (3-0), waarna ook Turkije aan de kant werd gezet in de kwartfinale (2-1). In de halve finale tegen Engeland leek Oranje af te stevenen op een verlenging, totdat Ollie Watkins vlak voor tijd de EK-droom van Oranje aan diggelen schoot.

