PSV-trainer Peter Bosz houdt niet in: 'Kenneth Perez, alsjeblieft... Verschrikkelijk'

Peter Bosz probeert ten alle tijden goudeerlijk te zijn naar zijn spelers. Dat hem door analisten wordt verweten somtijds een toneelspel op te voeren, is een bron van ergernis voor de PSV-trainer. In een vraaggesprek met Voetbal International gaat Bosz bijvoorbeeld in op eerdere uitspraken van ESPN-frontman Kenneth Perez.

Nog niet zo heel lang geleden dacht men haarscheurtjes gevonden te hebben bij PSV. Op bezoek bij Stade Brest in de Champions League werd een mogelijk cruciaal duel met 1-0 verloren en enkele dagen later deelde sc Heerenveen aan PSV de tweede Eredivisie-nederlaag (eveneens 1-0) van het seizoen uit.

Het was voor Bosz reden genoeg om de conclusie te trekken dat PSV geen topclub is. "Ik zeg altijd wat ik ervan vind. Dit is wie ik ben", verzekert de succescoach dat die woorden welgemeend waren.

"Als ik kijk naar commentaren, dan is het enige dat mij stoort, dat wordt gesuggereerd dat ik acteer of een bepaalde rol speel. Dat zal ik echt nooit doen. Dat weten de mensen die mij kennen"

In Bosz' kampioensjaar met PSV wist alleen NEC de Eindhovenaren te verslaan in de vaderlands competitie: de uiteindelijke kampioen ging met 3-1 de boot in. Na afloop van die wedstrijd hield de oefenmeester zich niet in en was hij bijzonder kritisch op zijn spelers.

Perez dacht door Bosz' woorden heen te prikken en beschuldigde hem van het opvoeren van een act. "Perez, alsjeblieft… Verschrikkelijk… Ik kan er niet tegen als zo'n man zegt dat ik daar toneel speel, terwijl ik gewoon mijn mening geef. Ik word ernaar gevraagd, toch?", heeft Bosz driekwart jaar later een heldere reactie.

"En als ik iets zeg, hoef je het er niet mee eens te zijn, maar ik zal nooit liegen of een toneelstuk opvoeren. Ik heb als voetballer coaches meegemaakt die naar mij toe niet eerlijk waren en daar heb ik me altijd aan gestoord. Ik heb als trainer grote meningsverschillen met spelers gehad, ook bij PSV. Maar dan ga ik ervan uit dat als spelers de kamer uitlopen, ook al vinden ze mijn argumenten belachelijk, dat ze weten dat ik eerlijk ben."