PSV-trainer Peter Bosz na bizar slot: 'Dat wist ik echt niet van Ajax'

Peter Bosz probeert rustig te blijven onder het feit dat PSV als koploper de laatste speeldag in de Eredivisie ingaat. De trainer van de Eindhovenaren probeerde zich woensdagavond zo veel mogelijk af te sluiten voor wat er gebeurde bij FC Groningen - Ajax.

''Hoe reageerde jij op het laatste fluitsignaal in Groningen?'', wil de verslaggever van ESPN weten van Bosz. ''In Groningen? Bas (Roorda, teammanager PSV, red.) zei dat het afgelopen was. Maar dan moet je afwachten. Dat is veel erger dan dat je zelf aan het stuur zit.''

''Maar we moeten de kop erbij houden. Want we hebben nog niks'', geeft de PSV-trainer direct mee aan zijn spelersgroep. ''En het grote verschil is dat je het nu weer in eigen hand hebt. En dat hadden we niet.''

''Wat we in eigen hand hadden is dat we moesten winnen van Heracles. En ik vind dat we dat op een overtuigende manier hebben gedaan'', is Bosz tevreden over de prestatie van PSV op eigen veld. ''Dan is het afwachten wat er in Groningen gebeurt. En daar heb je geen invloed op.''

''Ik vond dat we echt geweldig speelden'', herhaalt Bosz nog maar eens. ''Als je ziet hoe gretig we zijn in de eerste helft, op alle mogelijke manieren. Met goed voetbal en er bovenop zitten. Dat was heel erg goed. 4-0 voor bij rust hebben we niet zo vaak gehad dit seizoen, dus dat was lekker.''

''En we waren niet met Groningen bezig, maar met onze wedstrijd. Want dat is het enige dat telt. Want wat er in Groningen gebeurt, heb je geen invloed op. Ik heb stiekem een paar keer geïnformeerd, maar het belangrijkste was dat we zouden winnen. En de rest is afwachten'', aldus Bosz.

Bosz herhaalt dat hij weinig meekreeg van het duel van Ajax. ''Toen ze de eerste keer juichten, dacht ik dat het 1-0 was geworden. Want ik wist helemaal niet hoeveel het stond."

Zelfs tijdens de rust kreeg Bosz niets door, zo onthult de coach van PSV. "Ik wist niet dat het bij rust 0-1 stond voor Ajax, dat wist ik echt niet. Op een gegeven moment hoorde ik dat het 1-2 stond, en het was ook rustig verder.''