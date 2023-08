PSV-supporter gooit stalen buis in Feyenoord-vak: één gewonde

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 18:44 • Laatste update: 18:50

Een supporter van Feyenoord is vrijdagavond tijdens de Johan Cruijff Schaal gewond geraakt door een stalen buis die vanuit het uitvak van PSV werd gegooid, zo bevestigt de politie Rotterdam. Supporters van PSV braken na het winnende doelpunt van Noa Lang het net af dat was opgehangen voor het provisorisch uitgebreide uitvak in De Kuip.

PSV mocht 3.000 supporters meenemen naar Rotterdam. Daarvoor moest het uitvak in Stadion Feijenoord, zoals De Kuip officieel heet, worden uitgebreid. In het normale uitvak voor Eredivisie-wedstrijden van Feyenoord passen slechts 1.200 supporters. Het uitvak bevindt zich sinds tien jaar op de tweede ring, een plek die in de meeste stadions wordt gekozen, maar die een risico met zich meebrengt voor de thuisfans die eronder zitten op de eerste ring.

In De Kuip werden vrijdag maatregelen getroffen in de hoop de veiligheid van de thuissupporters te kunnen garanderen, maar de netten die werden opgehangen hielden geen stand tegen het geweld van de aanhang van PSV. Op beelden uit het stadion is te zien dat na het doelpunt van Lang een buis vanuit het uitvak richting Feyenoord-publiek werd gegooid. De politie bevestigt dat er een gewonde is gevallen. "Die persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Er is niemand aangehouden." Een ooggetuige meldt op Twitter dat er meerdere buizen vanuit het PSV-vak werden gegooid. "Ik zat in dat vak en het waren meerdere buizen. Zelfs een waar de schroeven uitstaken. Er had gewoon iemand dood gegooid kunnen worden."

Supporters van Feyenoord zijn al langer bezorgd over de plek van het uitvak in De Kuip, zo schrijft 1908.nl. "Ik zit nu zo'n 18 jaar op Vak J en ik vraag me af wanneer deze waanzin stopt", laat een fan van Feyenoord weten aan 1908. "Het verplaatsen van het uitvak is wat mij betreft het slechtste besluit dat de afgelopen tien jaar is genomen. Het is een totaal idiote situatie die alleen kan stoppen als het uitvak gewoon weer op dezelfde plek komt als vroeger. Het was triest om te zien. Ik zag allemaal mensen met kinderen vluchten na die goal van PSV."