PSV-ster Malik Tillman wekt serieuze interesse van drie grote Premier League-clubs

De ontwikkeling die Malik Tillman doormaakt bij PSV is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Het Duitse Sky Sport meldt dat de Amerikaans international op de radar is verschenen bij verschillende grote Premier League-clubs, die al in de winterstop zaken zouden willen doen.

Tillman werd afgelopen zomer definitief vastgelegd door PSV, nadat hij vorig seizoen al grote indruk maakte in het team van trainer Peter Bosz. Dit seizoen drukt de geboren Duitser zijn stempel nog nadrukkelijker op het team van de Eindhovenaren.

Zo was Tillman midweeks nog van onschatbare waarde voor PSV, door in het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk vlak voor tijd voor de aansluitingstreffer en gelijkmaker te tekenen. Diep in blessuretijd maakte Tillmans landgenoot Ricardo Pepi er zelfs 3-2 van.

De 22-jarige Tillman heeft een contract tot medio 2028 in het Philips Stadion, maar volgens Sky Sport treedt er in de zomer van 2025 een ontsnappingsclausule in werking.

Voor een bedrag van tussen de dertig en veertig miljoen euro zou Tillman aan het einde van het seizoen weggekaapt kunnen worden door buitenlandse clubs. Sky Sport meldt dat Manchester United, Tottenham Hotspur en Aston Villa aan een wintertransfer denken, ook al is Tillman dan nog niet voor een vastgesteld bedrag te koop.

Tillman ziet zichzelf op termijn bij een 'ambitieuze topclub' terechtkomen, en de Premier League in het bijzonder zou een groot doel van de spelmaker zijn.

Een terugkeer naar Bayern München, waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot en zeven wedstrijden in het eerste speelde, wordt ondanks de terugkoopclausule op dit moment als 'onrealistisch' beschouwd.