PSV-speler zet Instagram-pagina plots op zwart en ontbreekt op trainingskamp

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Armando Obispo, die zijn Instagram-pagina op zwart heeft gezet.

Obispo speelde afgelopen zaterdag met PSV de oefenwedstrijd tegen Club Brugge (1-1). De centrale verdediger begon in de basis bij de Eindhovenaren, maar moest zich na een uur spelen laten vervangen nadat hij zich pijnlijk leek te verstappen.

Door de opgelopen blessure ontbreekt Obispo in ieder geval in de selectie voor het trainingskamp van PSV in Marienfeld. Over de ernst van de blessure is nog niets bekend, maar door de actie van Obispo op Instagram wordt door velen gevreesd voor opnieuw een zware knieblessure.

Obispo heeft namelijk al zijn foto’s op zijn Instagram-pagina verwijderd en een zwarte foto ingesteld als profielfoto. Dit wijst mogelijk op een nieuwe mentale klap voor de mandekker, die de afgelopen jaren meerdere malen werd geplaagd door blessures.

Vorig jaar lag Obispo er 245 dagen uit met een knieblessure, maar ook daarvoor was hij nooit voor een lange tijd fit. PSV heeft nog niets gemeld over de ernst van de blessure, maar Rik Elfrink, journalist namens het Eindhovens Dagblad, meldt inmiddels dat er betrouwbare eerste geluiden klinken bij de club.

“Er is slecht en goed nieuws. Het is een serieuze kwetsuur en hij is er een tijd uit, maar de vrees voor de meest serieuze blessure (kruisband) is inmiddels weg”, zo schrijft Elfrink op X.

