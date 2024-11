PSV-speler wil meer speelminuten en denkt aan verhuurperiode: ‘Ik durf het wel aan’

Isaac Babadi zou na de winterstop graag verhuurd willen worden door PSV, zo geeft hij aan in een interview met ESPN. De middenvelder is toe aan meer minuten in de Eredivisie en realiseert zich dat dat in Eindhoven een lastig verhaal begint te worden.

De talentvolle middenvelder wordt gevraagd of het met het oog op meer speelminuten een goed idee is om binnen de Eredivisie verhuurd te worden. “Ja, dat wordt wel reëel", reageert Babadi. “Het is een goed plan, maar daarvoor moet ik gewoon met de trainer en dergelijke zitten.”

“Mijn wens is wel voetballen. Nu lijkt dat wat moeilijker in het eerste bij PSV. Het is ook niet altijd makkelijk, want dit is nu mijn derde seizoen bij Jong PSV, dus misschien kan een verhuurperiode me wel goed doen.”

De afgelopen periode leek er door de blessures van Joey Veerman en Jerdy Schouten wat meer ruimte op het middenveld van PSV, maar Peter Bosz gaf Babadi nauwelijks minuten in het eerste.

Omdat Babadi zich graag op het hoogste niveau wil ontwikkelen, behoort een verhuurperiode in de Eredivisie tot de mogelijkheden. “Ik weet nog niet waar, maar ik moet er ook niet te veel over nadenken.”

“Het is niet dat ik al iets in mijn hoofd heb of zo, want het is pas eind november, maar het wordt wel reëel." Ik zou het wel graag willen. Ik durf het wel aan, het is nu alleen nog even kijken hoe de club hierover denkt.”

Babadi deed vrijdagavond bij Jong PSV de gehele negentig minuten mee tegen FC Eindhoven. Echter kon hij niet voldoende zijn stempel drukken en ging de ploeg van trainer Alfons Groenendijk met 1-0 onderuit door een doelpunt van Boris van Schuppen.