PSV sorteert voor op zomers vertrek en wil verlengen met uitblinker

PSV wil het contract van Joey Veerman openbreken en verlengen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De middenvelder ligt nog tot medio 2026 vast, maar kan de club met een nieuw contract veel meer geld opleveren. Veerman is een van de spelers waarvan verwacht wordt dat hij komende zomer vertrekt.

Door nu al in te zetten op een nieuw contract, hoopt PSV straks meer geld te vangen voor Veerman. Het is niet bekend tot wanneer het nieuwe contract moet lopen. Veerman tekende twee jaar geleden, in de winter van 2022, een contract voor 4,5 jaar bij PSV.

De middenvelder is een van de sleutelspelers van PSV en heeft zich onder Peter Bosz verzekerd van een plekje in Oranje. Tijdens de afgelopen interlands met het Nederlands elftal mocht hij respectievelijk 22 en 25 minuten meedoen tegen Ierland en Gibraltar.

Het gerenommeerde Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Veerman op 24 miljoen euro, maar als het aan PSV ligt gaat de international voor een veel hoger bedrag de deur uit.

Elfrink schrijft dat 'de kans groot is' dat Veerman komende zomer de stap naar het buitenland maakt. Een nieuw verbeterd contract is dan ook geen garantie op een langer verblijf in het Philips Stadion.

Alleen bij mooi bedrag

In november liet Veerman zich in De Telegraaf uit over een mogelijk vertrek. "Het zou wel kunnen dat het tijd is voor een volgende stap. Maar sowieso alleen als die ook goed is voor PSV. Als de club een mooi bedrag krijgt, denk ik dat we er allebei wel voor openstaan."

PSV hoopt door vooruit te denken vooral financieel gewin te halen uit Veerman. Hetzelfde geldt voor Johan Bakayoko, van wie wordt verwacht dat hij tientallen miljoenen euro's in het Eindhovense laatje moet brengen.

De buitenspeler heeft net als Veerman nog een contract tot medio 2026, maar werd vorig jaar zomer al in verband gebracht met een transfer naar de Europese top. Verwacht wordt dat hij niet langer houdbaar is voor PSV. De marktwaarde van Bakayoko wordt geschat op veertig miljoen.

