PSV schakelt heel snel door en gaat aan de haal met Tyrell Malacia

PSV gaat een enorme slag slaan op de transfermarkt. Volgens Voetbal International, het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf wordt Tyrell Malacia namelijk de opvolger van de naar Saudi-Arabië vertrokken Matteo Dams, zolang de medische keuring geen ongewoonheden oplevert. De voormalig Feyenoorder wordt zo goed als zeker voor een half jaar gehuurd van Manchester United.

Op Old Trafford is Malacia op een zijspoor beland. Hij mocht, zeker gezien de komst van concurrent Patrick Dorgu, deze maand op huurbasis vertrekken. Eerder klapte onder meer een deal met Benfica.

De Portugese topclub was er zo goed als uit met United, maar uiteindelijk liep de deal op het allerlaatste moment spaak. Malacia mocht nog steeds uitkijken naar een (tijdelijke) nieuwe werkgever en dat lijkt PSV te worden.

"Voor de Eindhovenaren was de Rotterdammer altijd de eerste keuze, klinkt het vanuit goed ingevoerde bronnen, en nu is Malacia ook daadwerkelijk onderweg naar de landskampioen", zo schrijft Voetbal International. Rik Elfrink voegt toe dat er na het halve huurjaar 'ongetwijfeld' wordt gekeken 'of een langere samenwerking mogelijk is'.

Naar verluidt vindt maandagavond al de medische keuring plaats. Als Malacia die doorstaat, zet hij vermoedelijk snel zijn handtekening onder een contract bij PSV. De transfermarkt sluit in Nederland op dinsdag om 23:59 uur.

De met blessures geteisterde wingback strijkt voor een half seizoen neer in Eindhoven. Bij PSV was er behoefte aan een nieuwe linkerverdediger na het vertrek van Matteo Dams naar Al-Ahli en Fredik Øppegaard naar het Franse Auxerre. In de huidige selectie van Peter Bosz is Mauro Júnior de eerste keus links in de defensie. Ook Sergiño Dest staat nog altijd onder contract bij PSV, maar de Nederlandse Amerikaan keerde nog niet terug van een zware kruisbandblessure.

Eerder deze window zetten de Eindhovenaren nog alles op alles om Anass Salah-Eddine los te weken bij FC Twente. Technisch directeur Earnest Stewart achtte het jeugdproduct van Ajax uiteindelijk te duur. AS Roma lijkt nu de nieuwe werkgever van Salah-Eddine te worden.