PSV ‘rekent eigenlijk niet meer’ op man die dit seizoen 46 wedstrijden speelde

PSV ‘rekent eigenlijk niet meer’ op André Ramalho. Dat schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De 32-jarige centrale verdediger is vanaf maandag (vandaag) transfervrij en daardoor vrij om te gaan en staan waar hij wil. Ramalho zal daarom ook niet aanwezig zijn als de Eindhovenaren maandag en dinsdag beginnen aan de voorbereiding.

De mandekker was afgelopen seizoen goed voor 46 optredens in dienst van PSV, maar was vaak het slachtoffer van kritiek van buitenaf. Technisch directeur Earnest Stewart en Peter Bosz wilden echter ‘gewoon’ verder met Ramalho, die een aanbod voor een nieuw contract nog altijd op zak heeft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ramalho is vooralsnog niet ingegaan op de aanbieding van PSV. “Dat dit een verlaagd voorstel was (Ramalho wordt niet direct basisspeler) is daar uiteraard niet los van te zien”, schrijft Marco Timmer namens Voetbal International. Het aanbod van de Eindhovenaren staat nog altijd.

“Want Ramalho en de nog gewenste versterking Ryan Flamingo als opties voor de rechter positie centraal achterin is iets dat PSV wel ziet zitten. Duidelijk is echter ook dat Ramalho aan het onderzoeken is hoe hij zijn transfervrije status het beste kan verzilveren”, aldus Timmer.

Als de rechtspoot wél in Eindhoven wil blijven, dan zal hij snel duidelijkheid moeten geven. “PSV rekent op dit moment niet echt meer op Ramalho en als hij wél in Eindhoven wil blijven, zal hij snel een handtekening onder een nieuw contract moeten zetten”, klinkt het.

“PSV geeft hem nog heel even de tijd, maar als de club doorschakelt naar een andere centrale verdediger wordt de aanbieding van Ramalho direct ingetrokken”, aldus VI. Eerder werd al bekend dat Ramalho in de belangstelling staat van PAOK Saloniki. In Brazilië gaan ook geruchten over een mogelijke transfervrije overstap naar Botafogo of Vasco da Gama.

De verdediger speelde sinds de zomer van 2021 voor PSV, dat 2,5 miljoen euro voor hem neertelde om hem los te weken bij RB Salzburg. Ramalho kwam in drie jaar tijd tot 128 duels namens de Eindhovenaren en won één landstitel, twee TOTO KNVB Bekers en drie Johan Cruijff Schalen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties