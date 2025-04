Basiskracht wil langer bij PSV blijven, maar krijgt geen respons van de club en vertrekt

PSV en Walter Benítez gaan aan het einde van dit seizoen uit elkaar, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International woensdag. Het contract van de doelman loopt af en de 32-jarige Argentijn gaat niet verlengen. PSV gaat op zoek naar een nieuwe eerste keeper.

Benítez sloot in de zomer van 2022 aan bij PSV, dat hem overnam van OGC Nice. Sindsdien keepte hij 91 wedstrijden in de Eredivisie en kwam hij namens PSV ook uit in de Champions League en Europa League.

Dit seizoen kwam hij tot veertig optredens in alle competities. Zeker de afgelopen weken was hij niet meer onomstreden in Eindhoven en zelfs Peter Bosz zei dat hij ‘geen onmogelijke ballen pakt’.

Benítez is de derde speler van wie al zeker is dat hij na afloop van dit seizoen vertrekt. Eerder was al bekend dat zowel Rick Karsdorp als Olivier Boscagli na deze voetbaljaargang niet langer in Eindhoven speelt.

Volgens de berichtgeving van het ED had PSV de keeper nog wel een aanbieding gedaan om bij te tekenen tot medio 2027, maar de onderhandelingen liepen vast. Daarna liet de club het erbij zitten.

Zelf had Benítez naar verluidt nog wel langer willen blijven, maar PSV kwam niet meer met een nieuw bod. In Eindhoven is de clubleiding overigens direct begonnen met de zoektocht naar een nieuwe sluitpost.



Voorlopig beschikt PSV ook nog over Joël Drommel, in wie de club 'veel vertrouwen' heeft. De keeper staat nog tot medio 2026 onder contract in het Philips Stadion.