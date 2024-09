PSV presenteert Ivan Perisic, die advies kreeg van Oranje-international

Ivan Perisic is definitief speler van PSV, zo maken de Eindhovenaren woensdagmiddag bekend. De 35-jarige Kroaat heeft tot het einde van het seizoen getekend in het Philips Stadion. Perisic laat weten dat hij op aanraden van Denzel Dumfries voor PSV heeft gekozen.

Perisic geeft via de clubwebsite zijn eerste reactie. “Sinds ik transfervrij ben, heb ik gewacht op een optie als deze: een club en omgeving waar ik me goed bij voel en waarmee ik prijzen kan winnen.”

“Ik heb mijn oud-ploeggenoot Denzel Dumfries gevraagd om advies, en dat heeft me alleen maar overtuigd dat PSV de juiste stap is. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan, alles te geven en prijzen te winnen”, besluit Perisic.

Ook technisch directeur Earnest Stewart komt aan het woord. “Om zoveel wedstrijdervaring te hebben moet je een goede speler zijn, die vrijwel altijd fit is. Anders kom je daar bij lange na niet aan. Met het aanstaande vertrek van Hirving Lozano was er een vacature op de vleugel, maar hij kan op veel verschillende posities uit de voeten. Met Ivan slaan we dus meerdere vliegen in één klap.”

Perisic is niet speelgerechtigd in het hoofdtoernooi van de Champions League. Wel gaat hij trainer Peter Bosz in de Eredivisie van extra mogelijkheden voorzien. Niet alleen als buitenspeler, maar mogelijk ook op de linksbackpositie.

Met Perisic trekt PSV heel wat ervaring aan. De technische buitenspeler speelde liefst 136 interlands namens Kroatië, waarin hij goed was voor 33 doelpunten en 30 assists. Perisic maakte in het clubvoetbal vooral furore als speler van Inter en Tottenham Hotspur. Met Bayern München won hij de Champions League.

Middels een draadje op X zoomde journalist Jeroen Kapteijns dinsdag in op het afgelopen jaar van Perisic. “PSV-target Ivan Perisic heeft een zeer opmerkelijk jaar achter de rug sinds hij één jaar en één dag geleden zijn kruisband scheurde als speler van Tottenham Hotspur. Binnen 7 maanden speelde hij alweer een officiële wedstrijd, maar dan in het shirt van Hajduk Split, zijn jeugdclub.”

“Daar was hij naar toe getrokken om zijn revalidatie te voltooien en zich in de Kroatische EK-selectie te spelen. Bij Hajduk stond hij voor het symbolische bedrag van 1 euro op de loonlijst. De opzet slaagde. Perisic was van de partij op het EK en speelde alle drie de groepsduels”, besluit Kapteijns. Perisic speelde in de afgelopen weken twee interlands namens Kroatië en lijkt direct inzetbaar.