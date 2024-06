PSV presenteert derde tenue met tekstuele verwijzing naar Brazilië op het shirt

PSV heeft het derde tenue voor volgend seizoen gepresenteerd. Het tricot is een verwijzing, een 'ode' naar de historie die de Eindhovenaren delen met Braziliaanse voetballers die ooit furore maakten in het Philips Stadion.

Wie bij een Braziliaans geïnspireerd shirt denkt aan een knalgeel shirt, komt bedrogen uit. Het shirt is voornamelijk wit van kleur. Het blauwe broekje doet wel denken aan een klassiek Braziliaans wedstrijdshirt. De foto's suggereren bovendien dat het tenue gepaard gaat met gele kousen.

Aan de binnenkant van de kraag is de vertaling van de Eindhovense slogan 'Eendracht maakt Macht' te vinden: A União Faz a Força. De mouwen kennen ook blauwe accenten.

Op de strepen van de mouwen zijn wat gele en zacht groene patroontjes zichtbaar, terwijl de voorkant van de halskraag felgroen van kleur is. Die elementjes zijn 'een mix van Braziliaanse elementen en de Eindhovense vibes’, schrijven de Eindhovenaren op de clubsite.

Met het aantrekken van de later enorm succesvolle blijkende Romário legt PSV in 1988 het fundament voor de connectie met Brazilië. Bij dat ene succesverhaal blijft het niet.

Uiteindelijk zouden vijfentwintig Braziliaanse voetballers het shirt van PSV verdedigen. "Van het verleden met Ronaldo, Alex en Gomes, tot het heden met Mauro Júnior en André Ramalho. Ieder een inspiratie voor de nieuwe generatie", aldus de PSV'er.

Eerder presenteerden de Eindhovenaren ook al een betrekkelijk opvallend uitshirt. Een donker shirt met een opvallend kleurenpatroon in het midden vormt het uitshirt voor volgend seizoen. "Het is een verwijzing naar het testbeeld van Philips", schreef de huidig kampioen op de site. "Onze founding father die onlosmakelijk verbonden is met de opkomst van voetbal op TV."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties