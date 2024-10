PSV op rapport: drie uitblinkers krijgen een 8, tweetal valt uit de toon

PSV heeft dinsdagavond in de tweede speelronde van de Champions League met 1-1 gelijkgespeeld tegen Sporting Portugal. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van de Eindhovenaren zoals vanouds met een rapportcijfer.

Walter Benítez: 6,5

De Argentijnse doelman kreeg niet bijster veel te doen in de eerste minuten in Eindhoven. Dat veranderde enigszins toen Sporting na een halfuur spelen meer aandrong. Benítez hield de 0 tot aan de rust en hoefde ook na de hervatting lange tijd niet de gang naar het net te maken. Dat veranderde helaas voor PSV kort voor tijd.

Mauro Júnior: 6,5

De rechtsback was fel in de eerste 45 minuten en wilde zich duidelijk bewijzen tegenover trainer Peter Bosz. In de tweede helft was Mauro Júnior ook vaker betrokken bij het aanvallende gedeelte. Na 65 minuten maakte de vleugelverdediger plaats voor Rick Karsdorp.

Ryan Flamingo: 8

Flamingo was duidelijk uit op revanche na zijn tegenvallende optreden tegen Juventus, dat PSV eenvoudig met 3-1 versloeg. De zomeraanwinst hield zich over het algemeen erg goed staande tegen de geslepen Portugezen en hield 90 minuten lang zijn concentratie vast.

Olivier Boscagli: 7,5

De Franse verdediger maakte in de eerste helft, net als zijn collega-verdedigers overigens, een zeer degelijke indruk. Mede hierdoor kon Sporting maar sporadisch een vuist maken naar voren toe. Boscagli vormde een sterk koppel met Flamingo, waardoor PSV drie belangrijke punten mocht bijschrijven.

Matteo Dams: 6

De jonge verdediger had het soms moeilijk in verdedigend opzicht, maar bleef desondanks knokken om overeind te blijven aan de linkerkant. Na rust leek Dams er wat beter in te komen. Bosz liet hem in ieder geval 90 minuten staan, waardoor de linksback weer wat ervaring heeft op het Europese toneel.

Jerdy Schouten: 8

De controleur haalde na een kwartier geweldig uit en zette PSV zo op een verdiende 1-0. Het was het eerste doelpunt van Schouten in de Champions League. De middenvelder stopte aan de andere kant Victor Gyökeres af toen Sporting voor het eerst echt gevaarlijk werd. Schouten was ook na rust enorm belangrijk voor PSV in het vasthouden van de voorsprong.

Guus Til: 5,5

Til toonde al snel zijn aanvallende intenties met een voorzet vanaf rechts. Na bijna een kwartier zorgde hij met een schot voor het eerste echte gevaar van PSV. Til sneeuwde gaandeweg de eerste helft wel wat onder. Net na rust had de middenvelder de 2-0 op de schoen, maar zijn inzet vloog hoog over. In de slotfase was een kopbal van dichtbij te zacht. Til werd met nog 12 minuten op de klok afgelost door Richard Ledezma.

Ismael Saibari: 7

Saibari bemoeide zich geregeld met de aanval van PSV in de eerste 45 minuten in het Philips Stadion. De aanvallende middenvelder leek wel steeds vermoeider te raken naarmate de wedstrijd vorderde. Kort na rust herpakte Saibari zich en gaf hij een waarschuwing af met een knal van afstand. Enkele minuten later had hij een afgemeten pass in petto voor Til, die van dichtbij over schoot. Na 65 minuten loste Noa Lang hem af bij PSV.

Johan Bakayoko: 5

Bakayoko was behoorlijk bedrijvig in de beginfase, eigenlijk net zoals tegen Juventus twee weken geleden. De Belgische flankspeler was alleen niet erg gelukkig in de afronding, al lag dat niet aan de noeste arbeid. Bakayoko had 2-0 moeten maken, maar faalde. Kort daarna sloeg Sporting keihard toe.

Luuk de Jong: 7

De aanvaller, die zijn 300ste duel voor PSV speelde, kopte al na enkele minuten naast, al was dat wel in buitenspelpositie. De Jong speelde slim en won opvallend vaak zijn persoonlijke duels. De routinier had de 2-0 moeten maken na een Bergkampachtige actie, maar helaas voor PSV schoot hij daarna net naast.

Malik Tillman: 8

Tillman werkte net als zijn ploeggenoten keihard in de eerste helft en was ook niet beroerd om het vuile werk op te knappen. Nog voor rust raakte Sporting-verdediger Ousmane Diomande flink geblesseerd toen hij een knal van Tillman wilde blokken. Direct na rust ging Tillman op het Portugese doel af, maar werd hij geblokt.