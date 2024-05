PSV moet op zoek naar een nieuwe linksback: 8 potentiële kandidaten op een rij

PSV wacht een drukke transferzomer. Vooral in de defensie gaan er de nodige mutaties plaatsvinden. Door het vertrek van Sergiño Dest en Patrick van Aanholt is Mauro Júnior de enige overgebleven linksback in de selectie van trainer Peter Bosz. Aan technisch directeur Earnest Stewart de taak om deze positie te versterken. Voetbalzone zet 8 potentiële kandidaten op een rij.

De zware kruisbandblessure van Dest was voor PSV aanleiding om geen gebruik te maken van de koopoptie van elf miljoen euro in het huurcontract met FC Barcelona. Volgens het Eindhovens Dagblad is het nog niet geheel uitgesloten dat de Eindhovenaren de vleugelverdediger voor een lager bedrag alsnog definitief overnemen van Barça.

Dest komt dit kalenderjaar echter niet meer in actie, waardoor Stewart sowieso op zoek moet naar een vervanger voor de multifunctionele verdediger. De kans lijkt klein dat PSV het seizoen ingaat met Mauro Júnior als linksback. Dest, die onder Bosz overwegend op die positie speelde, was tijdens zijn uitleenbeurt goed voor 2 goals en liefst 7 assists.

Aangezien de defensief sterke Jordan Teze zeker is van zijn plek op rechtsback, lijkt het logisch dat Bosz opnieuw een aanvallend ingestelde linksback wil verwelkomen. Voor welke offensieve verdedigers kan PSV een poging wagen?

Valentín Barco (Brighton & Hove Albion)

Voor een definitieve overname van Valentín Barco (19) lijkt PSV net te laat te zijn, maar mogelijk zit een huurdeal er nog in. De jonge Argentijn maakte in januari voor circa 9 miljoen euro de overstap van Boca Juniors naar Brighton & Hove Albion, maar kwam tijdens zijn eerste halfjaar nog niet verder dan 315 speelminuten voor. Met de Ecuadoriaan Pervis Estupiñán heeft Barco een geduchte concurrent voor zich in de pikorde. Barco is tweebenig, een uitstekende dribbelaar, heeft snelheid, veel techniek en speelt met net zo veel flair als Dest. Hij kan bovendien agressief verdedigen. Vooral op fysiek gebied zijn er voor hem nog genoeg stappen te zetten, aangezien de tiener vrij tenger is.

Josh Doig (Sassuolo)

Een andere energieke linksback is Josh Doig (22). De jeugdinternational van Schotland maakte in januari de overstap van Hellas Verona naar Sassuolo en heeft zijn visitekaartje in de Serie A inmiddels veelvuldig afgegeven. Doig heeft zijn snelheid als groot wapen en is een verdediger die in aanvallend opzicht vooral door middel van overlaps langs de zijlijn zijn ploeggenoten meer afspeelmogelijkheden probeert te geven. Doordat Doig begin dit kalenderjaar een transfer naar Sassuolo heeft gemaakt zal hij niet goedkoop zijn.

Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Indien PSV daadwerkelijk inzet op de komst van een linksback die vooral aanvallend sterk is, dan doet het er goed aan om Guilherme Arana op de shortlist te zetten. De zesvoudig international van Brazilië was dit seizoen al goed voor 3 goals en 6 assists in 24 officiële duels. Hij is net als Dest een verdediger die comfortabel aan de bal is. Arana beschikt daarnaast over een uitstekende voorzet, waardoor hij Luuk de Jong in potentie van heel wat aanvoer kan voorzien.

Maxim De Cuyper (Club Brugge)

Dankzij zijn grote aanvallende bijdrage zal Maxim De Cuyper (23) zich in het shirt van Club Brugge ongetwijfeld in de kijker hebben gespeeld bij verschillende Europese clubs. De linkervleugelverdediger kwam het afgelopen seizoen tot 5 goals en liefst 15 assists in 55 officiële wedstrijden. Door de aanwezigheid van Bjorn Meijer speelde De Cuyper ook regelmatig als rechtsback. Dankzij zijn sterke seizoen bij Brugge verdiende hij een plekje in de EK-selectie van. Vanwege zijn leeftijd, sterke fysiek en kwaliteiten aan de bal is hij een interessante optie.

Alfie Doughty (Luton Town)

Het afgelopen seizoen speelde Alfie Doughty (24) bij Luton Town als linker wingback in een formatie met drie centrale verdedigers. De Engelsman is een uitstekende dribbelaar met een geweldige voorzet, die als traditionele wingback enuit de voeten kan. Het afgelopen Premier League-seizoen noteerde hij 2 goals en 8 assists. Door de degradatie naar de Championship wordt Doughty een interessante optie voor veel clubs.

Luca Netz (Borussia Mönchengladbach)

In het rijtje van aanvallende backs kan ook de naam van Luca Netz (21) niet ontbreken. De jonge Duitser is een behendige, snelle dribbelaar die ook in defensief opzicht zijn mannetje staat. Netz kwam in het afgelopen Bundesliga-seizoen namens Borussia Mönchengladbach tot 5 assists. Alhoewel de jeugdinternational van Duitsland in de ploeg van trainer Gerardo Seoane vooral als wingback speelde in een vijfmansdefensie, zou hij bij PSV ook in een vergelijkbare rol als Dest een optie zijn.

Tom Rothe (Borussia Dortmund)

PSV kan er ook voor kiezen om in navolging van Dest opnieuw een linksback te huren. Tom Rothe (19) maakte het afgelopen seizoen als speler van Borussia Dortmund vlieguren in de 2. Bundesliga bij Holstein Kiel. De verdediger speelde daar als wingback en linksback en kwam tot 4 goals en 10 assists. Rothe is een hardwerkende, aanvallend ingestelde speler die bij Kiel vooral indruk maakte met zijn uitstekende voorzetten. Dortmund lijkt in te zetten op een langer verblijf van huurling Ian Maatsen, waardoor het voor Rothe goed is om komend seizoen opnieuw elders ervaring op te doen.

Sergio Gómez (Manchester City)

Sergio Gómez (23) is misschien wel de speler in dit lijstje met de meeste kwaliteiten aan de bal. De Spanjaard speelt met de nodige flair en beschikt over een uitstekende techniek en eerste balaanname. Gómez heeft een goed gevoel voor positie kiezen en komt het beste tot zijn recht als hij meer aan de binnenkant speelt. Bij Manchester City moest Gómez het afgelopen seizoen genoegen nemen met 449 speelminuten. Een uitleenbeurt lijkt daardoor komende zomer voor beide partijen een goede oplossing.

