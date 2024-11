PSV moet grote zomeraankoop na operatie nog maandenlang missen

PSV moet het nog maandenlang stellen zonder Adamo Nagalo, zo vertelt de 22-jarige centrumverdediger op het clubkanaal. Nagalo liep vlak na zijn komst naar Eindhoven een vervelende schouderblessure op en wordt pas in februari terugverwacht.

Nagalo werd door PSV op het allerlaatste moment in de zomerse transferwindow aangetrokken. De club maakte daarvoor naar verluidt zeven miljoen euro over aan FC Nordsjaelland.

Veel plezier had PSV daar nog niet van, want Nagalo speelde pas tien minuten mee in het eerste elftal, verdeeld over drie hele korte invalbeurten.

De schouder van Nagalo is uit de kom geschoten. "De eerste keer was na de wedstrijd tegen Juventus (op 17 september, red.)", legt Nagalo uit aan PSV TV. "Na een week ging het wel weer. Toen speelde ik met Jong PSV tegen Vitesse (op 25 oktober, red.) en gebeurde het weer. Helaas hebben we daarop het besluit moeten nemen om te opereren."

De verdediger uit Burkina Faso zag geen andere optie dan een schouderoperatie. "Waarom zou ik nog doorspelen? Ik kon beter voor een operatie kiezen, zodat ik weer kan gaan vertrouwen op mijn lichaam. Ik wil me op het veld niet een soort van gehandicapt voelen."

Sinds eind oktober is Nagalo aan het revalideren. "Ik voel me goed. Natuurlijk wil ik spelen, maar dit is helaas een punt waarop ik nu zit in mijn loopbaan. Ik blijf positief."

Nagalo hoopt in februari weer aan te kunnen sluiten bij de wedstrijdselectie van PSV.