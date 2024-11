PSV moet Couhaib Driouech wegens enkelblessure komende maanden missen

Couhaib Driouech staat de komende maanden aan de kant wegens een enkelblessure, zo meldt Marco Timmer namens Voetbal International en wordt bevestigd door PSV. De 22-jarige buitenspeler liep de blessure vorige week op tijdens een training van de Eindhovenaren.

Peter Bosz meldde dinsdag voorafgaand aan het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk al dat Driouech met een kwetsuur kampte. Verder onderzoek heeft uitgewezen dat de dribbelaar de komende maanden dus aan de kant staat.

“Dit is natuurlijk enorm vervelend, maar ik weet ook dat dit soort risico’s bij ons vak horen. Ik hoop dat ik sterker terugkom. Ik ga in ieder geval alles op alles zetten om dat te realiseren”, aldus Driouech.

Zodoende ziet Bosz wederom een speler wegvallen wegens blessureleed. De trainer kon al niet beschikken over de al langer geblesseerden Sergiño Dest, Joey Veerman en Jerdy Schouten. Ook de deze zomer van FC Nordsjaelland overgekomen Adamo Nagalo zit in de lappenmand.

Hirving Lozano vertrekt in januari naar San Diego in de MLS, waardoor Bosz tijdens de start van de tweede seizoenshelft twee opties minder heeft in de aanval.

Driouech werd in juli voor 3,5 miljoen euro overgenomen van Excelsior, waar hij wekelijks uitblonk. De geboren Haarlemmer, die onlangs voor een interlandcarrière bij Nederland koos, kwam tot dusver tot twaalf optredens in de hoofdmacht van PSV. Driouech maakte telkens zijn opwachting als invaller.