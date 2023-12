PSV mist Lang en Lozano tegen Feyenoord; blessure van Mexicaan ‘valt mee’

Vrijdag, 1 december 2023 om 14:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:26

PSV moet het zondag in de topper tegen Feyenoord doen zonder Noa Lang, zo heeft Peter Bosz bevestigd tijdens de persconferentie. De buitenspeler heeft te maken met een terugslag van een blessure en moet voorlopig een pas op de plaats maken. Ook Hirving Lozano ontbreekt in Rotterdam.

Lang kwam geblesseerd uit de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-4 winst) en moest vervolgens anderhalve maand toekijken. Vorige week tegen FC Twente (0-3 winst) maakte hij zijn rentree, maar dat bleek van korte duur.

De aanvaller kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen en maakte de wedstrijd uit, maar later bleek hij een 'kleine terugslag' gehad te hebben, zo vertelde Bosz.

Ook Lozano zal dus niet in actie komen tegen Feyenoord zondag, maar zijn blessure lijkt mee te vallen. De Mexicaan moest het veld vroegtijdig verlaten in het gewonnen Champions League-duel met Sevilla (2-3). "We zullen hem geen anderhalve maand kwijt zijn", aldus Bosz.

De blessures van Lang en Lozano betekenen waarschijnlijk dat Johan Bakayoko en Yorbe Vertessen in Rotterdam de flanken zullen bestrijken. Laatstgenoemde was tegen Sevilla de vervanger van Lozano en maakte indruk door de assist te geven op de winnende goal van Ricardo Pepi.

Zondagmiddag om 12:15 uur staat de topper tussen Feyenoord en PSV op het programma. De Eindhovenaren beginnen het duel met zeven punten voorsprong op de directe concurrent. Voor Feyenoord is een resultaat halen cruciaal, daar anders de achterstand oploopt tot tien punten.

PSV is dit seizoen nog foutloos in de Eredivisie, terwijl Feyenoord 'al' drie keer punten liet liggen. De formatie van Arne Slot begon het seizoen met gelijke spelen tegen Fortuna Sittard (0-0) en Sparta Rotterdam (2-2) en verloor in oktober van FC Twente (2-1).