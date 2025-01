PSV maakt vertrek Matteo Dams wereldkundig en verdient fraaie transfersom

Matteo Dams heeft zijn transfer naar Saudi-Arabië te pakken, zo maakt PSV bekend op de officiële kanalen. De Belgische verdediger vervolgt zijn carrière bij Al-Ahli, dat volgens het Eindhovens Dagblad een transfersom van tien miljoen euro (9+1 bonus) overmaakt naar het Philips Stadion.

Dams was tot begin dit seizoen relatief onbekend bij het voetbalpubliek, maar daar kwam verandering in toen de linksback meermaals mocht opdraven onder trainer Peter Bosz. Dams ontwikkelde zich tot een vaste basisspeler in grote delen van de eerste seizoenshelft.

“Matteo is een kind van de club,” vertelt directeur voetbalzaken Earnest Stewart op de clubwebsite over het jeugdproduct. “We zijn trots op de weg die hij heeft afgelegd."

"We vinden het jammer om afscheid van hem te nemen, want hij is een geliefde speler met veel potentie. Tegelijkertijd gunnen we hem deze stap van harte. We wensen Matteo het allerbeste toe.”

Dams lag tot het einde van het seizoen vast bij PSV, dat op het punt stond om de verbintenis te verlengen. Nadat Al-Ahli zich meldde, veranderde alles en gingen beide partijen akkoord met een vertrek.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet dat Dams tot voor kort voor een minimaal salaris van 2.500 euro per maand op de loonlijst stond bij PSV. In Saudi-Arabië ligt een contract klaar ter waarde van 250.000 euro per maand, zo'n drie miljoen euro per jaar.

Dams zal beseffen dat het sportief gezien waarschijnlijk geen verstandige stap is, maar weet dat hij een kans als deze in financieel opzicht misschien nooit meer zal krijgen.