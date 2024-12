PSV legt speler met 86 wedstrijden in het eerste tot medio 2027 vast

Armando Obispo heeft zijn contract bij PSV verlengd, zo melden de Eindhovenaren via de eigen kanalen. De verbintenis van de 25-jarige centrale verdediger zou komende zomer aflopen, maar Obispo heeft nu zijn krabbel gezet onder een nieuw contract dat hem tot medio 2027 aan PSV verbindt.

“Uit dit nieuwe contract bij PSV spreekt een grote waardering en ik ben erg gemotiveerd om het vertrouwen van de club terug te betalen door de best mogelijke prestaties neer te zetten op het veld”, zo laat Obispo optekenen op de clubwebsite. “Er staat weer een periode met veel belangrijke wedstrijden voor de deur en ik hoop daarin van waarde te kunnen zijn.”

Ook technisch directeur Earnest Stewart is in zijn nopjes met de contractverlenging. “Met zijn uitstekende passing past Armando goed bij de wijze waarop PSV graag wil spelen. Armando is bovendien een kind van de club. We zijn trots op het traject dat hij van jongs af aan heeft afgelegd en zien hem ook als iemand die jonge spelers kan helpen. We hebben veel vertrouwen in Armando’s toekomst.”

De carrière van Obispo verloopt vooralsnog allesbehalve vlekkeloos. De verdediger had de afgelopen jaren veel last van blessureleed en stond meerdere malen langere periodes aan de kant.

Mede daardoor speelde de inmiddels 25-jarige Obispo pas 86 wedstrijden in de hoofdmacht. Daarin scoorde hij vier doelpunten. Ondanks zijn blessuregevoeligheid ziet PSV dus toch voldoende perspectief in de sterke linkspoot.

Dat heeft vermoedelijk ook alles te maken met de situatie van Olivier Boscagli. De Monegask maakte er deze zomer al geen geheim van te willen vertrekken uit het Philips Stadion en staat er nog steeds goed op bij diverse buitenlandse clubs. Zijn contract loopt komende zomer af.

Obispo is voor PSV hopelijk het begin van een reeks aan contractverlengingen. Rik Elfrink schrijft in het Eindhovens Dagblad dat de regerend landskampioen ook langer door wil met onder meer Matteo Dams en Mauro Júnior.