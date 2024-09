PSV legt miljoenen neer en heeft gewenste verdediger definitief binnen

PSV heeft zich definitief versterkt met de komst van Adamo Nagalo. De 21-jarige centrumverdediger wordt voor een bedrag van zeven miljoen euro, wat middels bonussen nog op kan lopen tot tien miljoen euro, overgenomen van het Deense FC Nordsjaelland. Nagalo tekent een contract tot medio 2029 in Eindhoven.

Technisch directeur Earnest Stewart wilde in eerste instantie vol gaan voor de komst van Sepp van den Berg, maar toen werd duidelijk dat PSV niet kon en wilde voldoen aan de hoge vraagprijs van Liverpool.

Hierna werd er doorgeschakeld naar Ko Itakura. PSV bood 15 miljoen euro op de Japanner, maar toen bleek dat Borussia Mönchengladbach hem echt niet wilde laten gaan, werd er doorgeschakeld naar Nagalo, die een vijfjarig contract tekent bij de landskampioen.

“Toen PSV voorbij kwam heb ik geen moment getwijfeld”, zo laat de verdediger optekenen op de clubwebsite. “PSV is voor mij de juiste club op het juiste moment. Het is geweldig om het hier te zijn. Ik kon vannacht zelfs nauwelijks slapen omdat ik zoveel zin heb in dit avontuur.”

Nagalo komt uit de Right to Dream-academie van Nordsjaelland. Op die manier kwam ook voormalig Ajacied Mohamed Kudus bij de Deense club terecht. Nagalo is een rechtsbenige centrale verdediger, maar kan ook prima als rechtsback uit de voeten.

Volgens Transfermarkt is Nagalo momenteel 7 miljoen euro waard. De vijftienvoudig international van Burkina Faso speelt al jaren voor Nordsjaelland. In 114 officiële wedstrijden was hij goed voor 4 doelpunten en 5 assists.

Het is nog maar de vraag of de rechtspoot direct inzetbaar is. “Nagalo heeft recent een blessure gehad, waardoor hij het eerste deel van het Deense seizoen, dat eind juli van start is gegaan, heeft moeten missen. Pas afgelopen zondag maakt de verdediger in de wedstrijd tegen FC Kopenhagen als invaller zijn rentree”, aldus journalist Jeroen Kapteijns.