PSV 'laat in principe niemand meer gaan'; hoogte bod op Boscagli bekend

Alleen als PSV niet te weigeren aanbiedingen krijgt, laat het nog spelers gaan deze transferperiode. Dat schrijft Rik Elfrink zondag op X. Ook onthult de journalist van het Eindhovens Dagblad daar de hoogte van het bod van Brighton & Hove Albion op Olivier Boscagli, misschien wel de meest waarschijnlijke om nog te vertrekken uit het Philips Stadion.

Het is op zijn zachtst gezegd druk te noemen op transfergebied in Eindhoven. Jordan Teze is al weg, aan Jerdy Schouten wordt getrokken en Olivier Boscagli, Walter Benítez en Joël Drommel hebben zelfs al een vertrekwens ingediend bij de clubleiding.

Daarnaast is PSV zelf naarstig op zoek naar defensieve versterkingen, mede vanwege de blessures van Sergiño Dest en Mauro Júnior. De kans dat er nog verdedigers vertrekken, acht Elfrink klein.

Volgens de PSV-watcher laat de landskampioen namelijk alleen nog spelers tegen de absolute hoofdprijs gaan. Het eerste bod op Boscagli – 8 miljoen euro exclusief 2 miljoen aan te behalen bonussen – werd door het technisch hart als 'veel te laag' beoordeeld.

Naast Boscagli heeft PSV dan ook niet bijster veel opties in het defensieve centrum. Behalve Ryan Flamingo alleen Armando Obispo en toptalent Emmanuel van de Blaak, terwijl middenvelder Schouten met regelmaat naar achteren wordt geschoven.

Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) is naar verluidt de voornaamste kandidaat om PSV te versterken in het centrum. Volgens het Eindhovens Dagblad legde de club al een bod van elf miljoen euro neer in Duitsland.

Voor op links heeft PSV Renan Lodi (Al-Hilal) en Nicola Zalewski (AS Roma) in beeld. Roma zou al akkoord zijn met een bod van negen miljoen euro op Zalewski.