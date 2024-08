PSV krijgt kraakhelder signaal van Liverpool in onderhandelingen over Sepp van den Berg

De kans lijkt steeds kleiner te worden dat PSV aan de haal gaat met Sepp van den Berg. Zowel Rik Elfrink als Fabrizio Romano schrijft maandag dat Liverpool absoluut niet bereid is te onderhandelen over de vraagprijs, die tussen de 20 en de 24 miljoen euro ligt.

PSV steekt niet onder stoelen of banken erg geïnteresseerd te zijn in de 22-jarige centrumverdediger van Liverpool. De Eindhovenaren moeten nog flink versterkt worden in defensief opzicht en Van den Berg is het voornaamste doelwit van de clubleiding.

Er is een groot probleem: Liverpool wil minimaal twintig miljoen euro ontvangen en PSV vindt dat bedrag veel te groot voor de stopper. De onderhandelingen lijken muurvast te zitten, maar the Reds zijn niet bepaald bereid mee te bewegen.

“Ik krijg bericht vanuit Engeland dat Liverpool zich keihard opstelt bij een transferbod op Van den Berg. Twintig miljoen euro is voor PSV nog altijd niet acceptabel”, aldus Elfrink. Romano spreekt zelfs over een vraagprijs van twintig miljoen pond, circa 23,5 miljoen euro.

Van den Berg deed afgelopen weekend niet mee in het oefenduel tussen Liverpool en Sevilla (4-1). Volgens trainer Arne Slot had zijn afwezigheid overigens niets met een eventuele transfer te maken, maar met load management: de verdediger mag niet overbelast worden.

Voetbal International maakte overigens al bekend dat PSV niet eeuwig blijft wachten op Van den Berg. Blijft een doorbraak in de onderhandelingen met Liverpool deze week uit, dan schakelt PSV door naar een andere optie voor de positie van centrale verdediger.

Naast PSV houdt ook Feyenoord de situatie van Van den Berg scherp in de gaten. De Rotterdammers hebben een extra centrale verdediger nodig omdat de club wil voorsorteren op een mogelijk vertrek van Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko. Van den Berg zou inmiddels al bestempeld zijn als topprioriteit.