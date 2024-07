PSV krijgt er een serieuze concurrent bij in strijd om Sepp van den Berg

TSG Hoffenheim heeft zich gemengd in de strijd om Sepp van den Berg. De verdediger van Liverpool, die een uitgesproken vertrekwens heeft, heeft al gesproken met de nummer zeven van het afgelopen Bundesliga-seizoen.

Naast Hoffenheim en PSV is FSV Mainz ook nog altijd in de markt voor Van den Berg, meldt Florian Plettenberg van Sky Sport. Dat mag geen verrassing heten, daar Van den Berg vorig seizoen op huurbasis een uitstekende indruk achterliet in de Bundesliga bij Mainz.

Liverpool vraagt twintig miljoen euro voor de Nederlander, die nog tot medio 2026 vastligt op Anfield. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldde dinsdag dat PSV nog altijd nadrukkelijk geïnteresseerd is in het 22-jarige jeugdproduct van PEC Zwolle, maar dat de Eindhovenaren waarschijnlijk hun geduld moeten bewaren.

PSV is namelijk niet bereid zijn om aan de vraagprijs van twintig miljoen euro te voldoen. Wel verzekerde de clubwatcher dat de Eindhovenaren bereid zijn ver te gaan voor de centrumverdediger, want mogelijk zou PSV zelfs een recordbedrag willen betalen.

Hoewel Van den Berg voorlopig nog onder contract staat bij Liverpool en zelf wel oren heeft naar een overstap richting PSV, zal trainer Peter Bosz eerst het trainingskamp van the Reds in de Verenigde Staten moeten afwachten voordat hij de stopper mogelijk aan zijn selectie kan toevoegen.

Elfrink schreef dat Van den Berg ook belangstelling geniet van Champions League-deelnemer VfB Stuttgart. Plettenberg bevestigt de interesse van de club uit de autostad, maar benadrukt woensdag dat de interesse momenteel niet concreet is.

Momenteel is het onduidelijk in hoeverre Stuttgart, Mainz en Hoffenheim bereid zijn om aan de vraagprijs van twintig miljoen euro te voldoen. Van den Berg stond onlangs in het verloren oefenduel met Preston North End (0-1) in de basis en is ook met de selectie meegereisd naar de Verenigde Staten, waar de selectie van trainer Arne Slot zich voorbereidt op het aankomende seizoen.