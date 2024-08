PSV komt in zoektocht naar versterkingen uit bij verdediger van AS Roma

PSV is in de zoektocht naar een nieuwe linksback uitgekomen bij Nicola Zalewski, zo bevestigt Eindhovens Dagblad-journalist Rik Elfrink in navolging van eerdere berichtgeving van Soccernews. De Poolse verdediger is naar verluidt al langer in beeld bij de clubleiding van PSV.

Trainer Peter Bosz zit momenteel erg dun in de verdedigers bij PSV. Zo zag hij Jordan Teze naar AS Monaco vertrekken. Ook Olivier Boscagli wil weg. Hij heeft vooralsnog tevergeefs een transfer naar Brighton & Hove Albion geëist.

Op de linksbackpositie kan Bosz momenteel enkel over Fredrik Oppegård beschikken, daar Mauro Júnior en Sergiño Dest geblesseerd zijn. De Amerikaans international komt dit kalenderjaar niet meer in actie en dus kijkt PSV naar versterkingen.

De 22-jarige Zalewski is concreet in beeld om de Eindhovense defensie te versterken. De linksback beschikt bij AS Roma nog over een contract tot medio 2025. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 12 miljoen euro.

Zalewski was het afgelopen seizoen een onbetwiste basisspeler bij Roma. Hij kwam in totaal tot 33 officiële duels.

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-24T18:00:00.000Z 20:00 PSV Eindhoven PSV

Serie A Roma ROM 2024-08-25T18:45:00.000Z 20:45 Empoli EMP

De 21-voudig international van Polen is voor PSV een interessante optie, omdat hij tweebenig is. Daardoor kan hij ook op de rechterflank uit de voeten.