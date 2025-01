PSV komt héél laat langszij en dwingt tóch nog verlenging af tegen verrassend sterk Excelsior

Excelsior verrast dinsdagavond vriend en vijand. In de achtste finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi was het tegen ieders verwachting in bijna PSV de baas in het Philips Stadion. Pas in de laatste seconden van de blessuretijd kwamen de Eindhovenaren langszij: 3-3. Een verlenging en mogelijk strafschoppen zullen uitmaken wie zich meldt in de kwartfinale.

Peter Bosz besloot de nodige basisklanten rust te geven voor het bekerduel met de Kralingers. Zo namen Olivier Boscagli, Ismael Saibari, Malik Tillman en Luuk de Jong allen plaats op de bank. Het betekende dat onder meer Armando Obispo, Joey Veerman, Johan Bakayoko en Ricardo Pepi het eens vanaf de start mochten laten zien. Zoals vooraf bekend nam Joël Drommel, bekerkeeper van beroep, plaats onder de lat als vervanger van Walter Benítez. Excelsior verscheen wél op volle oorlogssterkte in het Philips Stadion. Zo stelde Ruben den Uil onder meer het aanvalsduo Mike van Duinen-Lance Duijvestijn op, waarmee hij hoopte de Eindhovense defensie te ontregelen.

In de openingsfase van het duel was het juist iemand aan de andere kant van het veld die imponeerde. Het eerste half uur leverde goede mogelijkheden op voor Guus Til, Pepi en Bakayoko, maar Excelsior-sluitpost Calvin Raatsie onderscheidde zich met een aantal uitstekende reddingen.

In minuut 29 bleek de door Ajax opgeleide doelman toch te kloppen, al werd PSV wel in het zadel geholpen door Excelsior-verdediger Django Warmderdam. De linkspoot poogde een lange bal van achteruit te onderscheppen, maar passeerde daarmee de uitgekomen Raatsie, waardoor Bakayoko in een leeg doel kon afwerken. De Belg bleek echter even daarvoor vertrokken te zijn uit buitenspelpositie en zodoende bleef de brilstand staan.

Vlak voor rust, na een helft waarin PSV veruit de dominantste van de twee ploegen was, kreeg ook Excelsior een goede kans. Jerdy Schouten leverde zomaar in bij Duijvestijn, die vanuit zeer kansrijke positie een totaal niet-verbluffend schot produceerde dat meters naast rolde. Even later was het wél raak voor de Rotterdammers. Bij een vrije trap vanaf de linkerflank kwam Drommel uit om de bal weg te boksen, maar de doelman zat totaal mis, waardoor Noah Naujoks de voorzet van Duijvestijn pardoes in een leeg doel kon knikken: 0-1. Enkele momenten eerder dacht men bij PSV tot tweemaal toe recht te hebben op een pingel wegens vermeende overtredingen op Til en Bakayoko, maar de VAR en arbiter Allard Lindhout zagen er niks in.

Na de theepauze kwam PSV gauw opnieuw in de problemen. In plaats van dat Excelsior de voorsprong moest verdedigen, maakte de ploeg aanspraak op een tweede treffer. Drommel voorkwam die in eerste instantie met een knappe redding op de doorgebroken Seydou Fini, maar even later viel een nieuwe Rotterdamse treffer alsnog. Een korte corner belandde via Duivestijn op het hoofd van opnieuw Naujoks, die met zijn tweede van de avond de 0-2 op het bord zette.

Voor zover dat nog niet het geval was, moest PSV in de achtervolging en dat deed het met drie verse krachten. Bosz bracht De Jong, Tillman en Saibari en een dik kwartier voor tijd sorteerde dat zijn effect. De Amerikaanse ingevallen middenvelder mocht de aansluitingstreffer maken: 1-2. Heel lang bleef het verschil niet beperkt tot één treffer, want tien minuten voor tijd bekroonde Duijvestijn een sterk optreden met een doelpunt. De aanvaller zette de 1-3 op het scorebord nadat Derensili Sanches Fernandes uitstekend het overzicht behield.

Daarmee was het lot van PSV nog niet definitief beslecht. Met nog drie minuten op de klok werd Pepi in het strafschopgebied van Excelsior door iedereen vrijgelaten, waarna de goaltjesdief verfijnd afrondde: 2-3. Billenknijpen geblazen voor de Rotterdamse bezoekers, die ook nog eens toezagen hoe er zes minuten extra blessuretijd werden toegekend. Het bleek een paar seconden te lang, want op het allerlaatste moment kwam PSV langszij via Saibari, die van heel dichtbij de 3-3 tegen de touwen schoot. Verlengen dus.