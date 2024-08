PSV kan opgelucht ademhalen: Atlético Madrid bijna rond met andere doelman dan Walter Benítez

Atlético Madrid lijkt niet langer in de markt te zijn voor PSV-goalie Walter Benítez. De Spaanse grootmacht is inmiddels met Atalanta in gesprek over doelman Juan Musso, aldus Fabrizio Romano.

En die deal is reeds vergevorderd. Volgens de transfermarktspecialist is Atlético 'vol vertrouwen' om de transfer van Musso op termijn af te kunnen ronden.

De dertigjarige Argentijn zou zijn jawoord al aan de Madrilenen hebben gegeven. "Atleti wacht alleen op Atalanta, dat nog een vervanger moet vinden", zo schrijft Romano.

Musso, die sinds de zomer van 2021 onder contract staat bij Atalanta, komt zo goed als zeker over op huurbasis. In de overeenkomst wordt een optie tot koop opgenomen, die onder bepaalde voorwaarden automatisch wordt geactiveerd.

Bij Atlético gaat Musso de concurrentiestrijd aan met Jan Oblak. De 31-jarige Sloveen is al sinds 2014 keeper in de Spaanse hoofdstad en is amper weg te denken bij Atleti, al klonken er deze zomer geluiden over een mogelijk vertrek van de routinier. Vooralsnog staat hij nog altijd onder contract bij de nummer vier van het afgelopen LaLiga-seizoen.

Benítez

Eerder deze transferperiode was Atlético nadrukkelijk in de markt voor PSV-doelman Walter Benítez. De Eindhovenaren ontvingen een bod van vier miljoen, maar dat was voor technisch directeur Earnest Stewart niet genoeg om de keeper van de hand te doen.

Inmiddels lijkt PSV opgelucht adem te kunnen halen. Atlético is doorgeschakeld en Benítez lijkt, ondanks zijn vertrekwens, zijn eenjarige contract uit te dienen.