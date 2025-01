PSV is mogelijk tóch bereid om Noa Lang te verkopen aan Napoli

PSV gaat bij het juiste bod nadenken over het verkopen van Noa Lang, zo weet het Eindhovens Dagblad woensdag te melden. Napoli heeft zich onlangs met een mondeling bod van 25 miljoen euro gemeld in Eindhoven, maar die optie werd resoluut van tafel geveegd. Toch gooit technisch directeur Earnest Stewart de deur niet helemaal dicht.

Nadat bekend werd dat Stewart een mondeling bod van ongeveer 25 miljoen euro (inclusief bonussen) ontvangen had op Lang, gaf PSV kort antwoord. In deze fase van de transferperiode voor dat bedrag doet de club geen zaken.

Nu laat het ED weten dat een vertrek van de nummer 10 van PSV niet voor honderd procent is uitgesloten. “Liever niet, zo is het standpunt binnen PSV. Maar als er echt nog een behoorlijk hoger bedrag op tafel komt, gaan de Eindhovenaren nadenken.”

PSV heeft het geld dankzij onder meer de successen in de Champions League, de verkoop van Matteo Dams en de verkoop van Jordan Teze het geld niet eens per se nodig.

Mocht er onverhoopt toch een torenhoog bod op Lang komen, dan zijn de Eindhovenaren wél bereid om mee te denken over een vertrek. De vleugelaanvaller zelf zou de stap naar Napoli graag maken, al zet hij zijn hakken niet in het zand.

“De afgelopen dagen was een eventuele overgang van Lang naar een andere club dan ook geen gespreksonderwerp meer binnen de club. Daarvoor was dat wel het geval, maar wilde PSV niet meewerken”, voegt het ED eraan toe.

Trainer Peter Bosz wil Lang absoluut niet kwijt, en zeker niet in de winterse transferperiode. Hoewel de buitenspeler niet altijd fit is, is hij wel een vaste basiskracht als hij wel volledig fit is.