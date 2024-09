PSV is gewaarschuwd: Paris Saint-Germain blijft met nieuwe zege foutloos in Ligue 1

Paris Saint-Germain heeft ook zijn derde Ligue 1-duel van het seizoen ruime cijfers gewonnen. Op bezoek bij Lille OSC bleek de ploeg van trainer Luis Enrique veel te sterk: 1-3. De doelpunten van de tegenstander van PSV in de Champions League kwamen op naam van Vitinha, Bradley Barcola en Randal Kolo Muani.

Lille OSC - Paris Saint-Germain 1-3

Halverwege genoten de Parijzenaren al een comfortabele 0-2 voorsprong. Na een half uur spelen zette Vitinha zijn ploeg op 0-1 dankzij een benutte strafschop, waarna Barcola op aangeven van Marco Asensio de tweede van de avond aantekende.

Het werd nog wel spannend in Lille, want vijf minuten nadat Edon Zhegrova de aansluitingstreffer had aangetekend dacht de thuisploeg zelfs op 2-2 te komen. Het laatste doelpunt ging echter niet door wegens buitenspel. In de 92ste minuut maakte Kolo Muani aan alle spanning een einde door overtuigend raak te koppen uit een voorzet vanaf links: 1-3.