PSV is gewaarschuwd: Champions League-opponent Rode Ster Belgrado scoort er op los

Een sportieve crisis lijkt PSV na de winterstop in zijn greep te houden. Tegen Excelsior werd op het nippertje een ware bekerblamage voorkomen en op bezoek bij PEC Zwolle (3-1 nederlaag) maakte de koploper een bijzonder povere indruk. Lang kan er echter niet worden getreurd in Eindhovense kringen, want dinsdag wacht Rode Ster Belgrado, tegenwoordig beter bekend als Crvena Zvezda, in de poulefase van de Champions League. Beide ploegen hebben gemeen dat ze ooit de Europa Cup 1, de voorloper van het miljardenbal, wonnen.

PSV veroverde de Europa Cup 1 op een prachtige lenteavond in 1988 in Stuttgart, door na een bloedstollende strafschoppenserie af te rekenen met het stugge Benfica. Drie jaar na die onvergetelijke avond in Zuid-Duitsland kroonde Rode Ster zich tot de beste club van Europa. Ook deze eindstrijd werd beslist na het nemen van penalty’s. De tegenwoordig in de Servische competitie actieve grootmacht deed het daarin beter dan het Olympique Marseille van toenmalig trainer Franz Beckenbauer, waardoor de ‘Cup met de grote oren’ mee werd genomen naar Belgrado.

Oppermachtig in Servië

Ruim drie decennia later behoren PSV en Rode Ster niet tot de kanshebbers op de eindzege in de Champions League. Desondanks heersen beide topclubs al enige tijd in de eigen competitie. PSV is ondanks een dramatische start van 2025 nog steeds koploper in de Eredivisie, al is Ajax tot op een punt genaderd. Rode Ster is dit seizoen werkelijk oppermachtig in de Servische SuperLiga. Van de 20 duels tot dusver werden er 19 omgezet in winst en werd slechts één keer gelijkgespeeld. Nederlagen waren er nog niet en het net werd al 71 keer gevonden. Het zegt alles over de suprematie van Rode Ster dat nummer twee en grote rivaal Partizan Belgrado op maar liefst negentien punten en dus gepaste afstand volgt.

Totale dominantie dus in eigen land. Maar in de groepsfase van de nieuw opgezette Champions League vervult Rode Ster voorlopig slechts een bijrol. Vijf nederlagen in zes optredens in de laatste maanden van 2024 veroordelen de aankomende opponent van PSV tot een 31e plaats in de rangschikking. De oorwassingen tegen Inter (4-0), AS Monaco (5-1) en FC Barcelona (2-5) kwamen keihard aan bij de voormalig Europacup 1-winnaar. Rode Ster herstelde zich wel enigszins toen Stuttgart op bezoek kwam in het vaak sfeervolle en soms intimiderende Rajko Mitic Stadion, want de Duitsers vertrokken met de staart tussen de benen en na een beschamende 5-1 nederlaag in Europees verband.

Lichtpuntje in CL-duisternis

Bepaald geen succesvolle reeks dus voor Rode Ster in het belangrijkste Europese clubtoernooi. Desondanks is er een lichtpuntje te vinden bij de aankomende tegenstander van PSV: Nemanja Radonjic (28) wist in drie optredens in de Champions League driemaal het net te vinden. Tijdens de vijfklapper tegen Stuttgart was de flankspeler als invaller met twee doelpunten zelfs de absolute uitblinker. De na de winterstop soms zeer kwetsbare verdediging van de Eindhovenaren is dus gewaarschuwd voor de 44-voudig international van Servië, die doorgaans vanaf links opereert en dus een neusje voor de goal heeft.

Topscorer Ndiaye

Trainer Vladan Milojevic gaat doorgaans voor zekerheid met een viermansverdediging. Op het middenveld kiest de 54-jarige coach vaak voor een blok met twee controleurs, al is dit seizoen ook al eens met een vijfmansmiddenveld geopereerd. Eén ding verandert in ieder geval nooit bij Rode Ster: Cherif Ndiaye is de onbetwiste aanvalsleider. De uit Dakar, Senegal afkomstige en 1.90 meter lange spits wacht met smart op zijn eerste goal in de Champions League. De cijfers in de Servische SuperLiga zijn een stuk beter voor de 28-jarige aanvaller: dertien doelpunten in zestien wedstrijden. Hiermee voert de fysiek- en kopsterke Ndiaye de topscorerslijst aan in Servië.

Rode Ster is ook dominant in het topscorersklassement, want Luka Ilic bezet plek twee met tien doelpunten. De aanvallende middenvelder (25) kan op beide flanken terecht, wat zeker een extra wapen is voor het aanvallend ingestelde en makkelijk scorende Rode Ster. Het kind van de club, die vijf jaar verbonden was aan Manchester City maar in Engeland nooit een doorbraak wist te forceren, weet overigens wat het is om tegen PSV uit te komen. Als huurling van achtereenvolgens NAC Breda en FC Twente toonde Ilic tussen 2018 en 2021 namelijk zijn kwaliteiten op de Nederlandse velden.

Ilic zal waarschijnlijk met gemengde gevoelens terugkijken op zijn optreden tegen PSV in februari 2021. Na een opstootje met Marco van Ginkel maakte de middenvelder een kopstootbeweging. Het gevolg was een directe rode kaart en een schorsing voor vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Ilic liet daarna weinig meer zien in het shirt van Twente en begin 2022 koos hij voor een nieuw hoofdstuk in zijn voetballoopbaan bij Troyes. Via de Franse club kwam de multifunctionele middenvelder vorig jaar zomer terug op het oude en vertrouwde nest in Belgrado.

Vesting Belgrado

Voor de spelers en supporters van Rode Ster voelt het stadion dat is vernoemd naar de legendarische Rajko Mitic (1922-2008), 262 goals in 572 wedstrijden en vijfmaal kampioen in de jaren 50, dit seizoen vaak als een ware vesting. Van de laatste tien wedstrijden in alle competities werden er maar liefst acht winnend afgesloten. In die imposant reeks nam Rode Ster in zes duels de leiding. Betere statistieken dan PSV, dat in slechts drie van de laatste tien wedstrijden de openingstreffer liet noteren. Daarnaast hield de Eindhovense Champions League-deelnemer in die reeks slechts tweemaal de nul. Peter Bosz weet nu dus al het een lastige avond zal worden in Belgrado.

Dit alles gebeurt bij Rode Ster onder leiding van de zeer gedreven Milojevic. De 54-jarige keuzeheer diende de club als speler, al staan er slechts dertien wedstrijden achter zijn naam. De voormalig centrumverdediger deed als jeugdtrainer ervaring op in het trainersvak en werd medio 2017 voor de leeuwen gegooid als hoofdcoach. Milojevic loodste Zvezda in zijn eerste seizoen direct naar de Servische landstitel. In de jaargang 2018/19 schreef de oefenmeester geschiedenis door met Rode Ster voor het eerste in de clubhistorie in de poulefase van de Champions League uit te komen. Absoluut hoogtepunt van die Europese campagne was de 2-0 zege op Liverpool, de latere winnaar.

Fans als extra wapen tegen PSV

Milojevic deed in aanloop naar de Champions League-clash met PSV van dinsdagavond een kleine oproep aan de trouwe aanhang van Rode Ster. ‘’We zijn zeer blij met onze fans, die ons altijd en overal steunen’’, klonk het complimenteus in een interview op het clubkanaal. ‘’Ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk supporters de wedstrijd tegen PSV zullen bijwonen, zodat we de kou zullen vergeten.’’ In Belgrado is het net als in Nederland koud en net boven het vriespunt. Er hangt in de Servische hoofdstad zelfs sneeuw in de lucht.

PSV is het nieuwe voetbaljaar uitermate stroef begonnen. Milojevic heeft daar echter geen boodschap aan in aanloop naar het duel van dinsdag. ‘’Het is een extreem sterk elftal dat doorgaans zeer dominant te werk gaat in de Nederlandse competitie. En we weten allemaal hoe sterk de Eredivisie is. Daarom hopen we ook vurig op een massale opkomst van onze supporters. We hebben hun steun hard nodig, want samen zijn we nóg sterker’’, hoopt de Rode Ster-trainer op een onvergetelijke avond in Belgrado met drie punten als eindresultaat.