PSV is eruit: Alfons Groenendijk is de nieuwe hoofdtrainer van Jong PSV

Alfons Groenendijk is de nieuwe hoofdtrainer van Jong PSV, zo wordt maandagmiddag duidelijk. Het Eindhovens Dagblad meldde vorige week al dat de zestigjarige oefenmeester de belangrijkste kandidaat was van het PSV-bestuur. De Eindhovenaren waren al enige tijd op zoek naar een geschikte kandidaat.

Volgens het Eindhovens Dagblad zat er haast achter de aanstelling van Groenendijk. PSV wil het beloftenteam namelijk zo goed mogelijk voorbereiden op het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Jong PSV trapt op 12 augustus thuis af tegen Jong Ajax.

Zowel PSV als Groenendijk had meerdere ijzers in het vuur, zo werd vorige week duidelijk. De gesprekken zijn in ieder geval naar tevredenheid van beide partijen afgerond en Groenendijk krijgt vanaf nu dus zeggenschap over Jong PSV.

Tot nu toe stond de pas 27-jarige Vincent Heilmann voor de groep bij Jong PSV. De clubleiding is te spreken over de trainer, die echter nog niet over de benodigde papieren beschikt om aanstaand seizoen te trainen in de Keuken Kampioen Divisie.

De ervaren Groenendijk, die zichzelf omschrijft als 'echte opleider', werkte als trainer onder meer bij Jong Ajax, Willem II, FC Den Bosch, Excelsior en ADO Den Haag. Er volgden nadien uitstapjes in het buitenland bij Al-Wahda en Antalyaspor.

De nieuwe hoofdtrainer van Jong PSV gaat samenwerken met oud-verdediger Wilfred Bouma en Boy Waterman. Over laatstgenoemde werd deze maandag bekend dat hij de nieuwe keeperstrainer is van het beloftenelftal. Waterman (40) maakte tot afgelopen seizoen deel uit van het eerste elftal.

Wijnker

Aloys Wijnker is het nieuwe hoofd opleidingen, voegt clubwatcher Rik Elfrink toe aan de berichtgeving rondom Jong PSV. De 53-jarige opleider is afkomstig van de KNVB en is al enige tijd in gesprek met PSV.

Wijnker, die Ernest Faber moet opvolgen, wacht bij zijn aanstelling direct een drukke periode. Naast het feit dat de competities binnenkort starten, doet PSV ook mee aan de UEFA Youth League en organiseert de club de Otten Cup.

