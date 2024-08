PSV informeert naar Nederlander in het buitenland, maar vangt bot: zoektocht naar nieuwe linksback gaat verder

PSV heeft bij Fenerbahçe geïnformeerd naar Jayden Oosterwolde. Dat meldt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. De 23-jarige linksback is op dit moment echter financieel niet haalbaar voor de Eindhovenaren, die de zoektocht dus moeten voortzetten.

PSV is naarstig op zoek naar een versterking voor de linkerflank van de defensie, maar vangt tot zover steeds bot. Dus ook bij Fenerbahçe. Oosterwolde ligt nog tot medio 2027 vast in Turkije en is daarom financieel te hoog gegrepen, zo klinkt het. De Zwollenaar staat bovendien in de belangstelling van clubs uit de Premier League.

Eerder op de donderdag meldde Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad nog dat PSV de dertigjarige Robin Gosens als een serieuze optie beschouwt. De linksback mag al na een jaar vertrekken bij FC Union Berlin, maar zijn toekomst lijkt niet in Eindhoven te liggen.

“Ook deze optie lijkt financieel te hoog gegrepen, vooral omdat Union een voorkeur heeft voor een definitieve oplossing voor Gosens en volgens Duitse bronnen niet openstaat voor een tijdelijke verhuurperiode”, schrijft Kapteijns.

Bekend was al dat Patrick van Aanholt ook een optie is voor PSV, maar hij is niet de eerste keuze. Er is eerder wel informeel gesproken met de transfervrije linkspoot, vervolgt Kapteijns. “Dat gesprek lijkt op korte termijn niet tot een nieuw dienstverband te leiden.”

Spoeling is dun

De defensie van PSV is deze zomer aan de nodige veranderingen onderhevig. André Ramalho en Shurandy Sambo verlieten de club al transfervrij en Jordan Teze lijkt hard op weg naar AS Monaco.

Daar komt bij dat Sergiño Dest, de eerste linksback, nog maanden in de ziekenboeg ligt, terwijl ook zijn stand-in Mauro Júnior sukkelt met blessures. Fredrik Oppegard lijkt nu de eerste keuze, maar de Noor maakte een slechte beurt in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

