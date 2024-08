PSV informeert in Engeland naar mogelijke opvolger van Jordan Teze

Milan van Ewijk moet Jordan Teze opvolgen bij PSV, zo meldt journalist Jeroen Kapteijns maandag namens De Telegraaf. Volgens de ochtendkrant heeft technisch directeur Earnest Stewart recentelijk informatie ingewonnen over de 23-jarige vleugelverdediger van Coventry City.

Kapteijns lijkt te weten wat de Engelse club voor Van Ewijk vraagt. “Naar verwachting is Van Ewijk een stuk duurder geworden ten opzichte van vorige zomer. In Engeland wordt uitgegaan van een vraagprijs van Coventry van 8 à 9 miljoen euro.” Van Ewijk ligt nog tot medio 2027 vast bij zijn club.

Vorige zomer betaalde Coventry slechts 4,3 miljoen euro om Van Ewijk los te weken bij sc Heerenveen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 7 miljoen euro. Volgens Voetbal International is het nog maar de vraag of Coventry überhaupt wil meewerken aan een verkoop van Van Ewijk.

Capital One Cup Coventry City COV 2024-08-27T18:45:00.000Z 20:45 Oxford United OXF

Eredivisie PSV Eindhoven PSV 2024-09-01T14:45:00.000Z 16:45 Go Ahead Eagles GAE

“De status vanuit Coventry was dat ze Van Ewijk zo laat in de window niet willen laten gaan”, schrijft journalist Marco Timmer op X. De pijlsnelle Van Ewijk stond tijdens de eerste drie competitiewedstrijden in de basis bij Coventry en was goed voor een doelpunt en een assist.

Van Ewijk is sinds zijn transfer naar Engeland niet weg te denken uit de basiself van Coventry. De Amsterdammer speelde al 53 officiële wedstrijden namens de club uit het Championship. Daarin wist hij drie doelpunten te maken en gaf hij zes asssts.

In Eindhoven moet Van Ewijk de naar AS Monaco vertrokken Jordan Teze doen vergeten. In de afgelopen weken nam Amerikaan Richard Ledezma de honneurs waar vanaf de rechterflank. Normaliter is hij middenvelder.

Na ADO Den Haag, SC Cambuur en sc Heerenveen kan PSV de vierde Nederlandse club worden waar Van Ewijk onder contract heeft gestaan. Tot 2016 speelde de rechtsback jarenlang in de jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij niet wist door te breken.