PSV heeft linksback uit Premier League op de radar, maar kent veel concurrentie

Andermaal kan er een naam aan het lijstje met targets voor de linksbackpositie bij PSV worden toegevoegd. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet dat Valentín Barco 'op de radar' staat in het Philips Stadion.

Maandag zal menig PSV-fan met verbazing naar zijn voetbalnieuwsplatform hebben gekeken, maar het stond er echt: Matteo Dams is op weg naar Saudi Pro League-ploeg Al-Ahli. De primeur was van transfergoeroe Fabrizio Romano, waarna de traditionele Nederlandse media snel volgden. Naar verluidt levert Dams PSV een bedrag van tussen de acht en miljoen euro op.

Met het aanstaande vertrek van Fredrik Oppegård naar het Franse Auxerre meegenomen in de rekensom komt de Eindhovense koploper dun te zitten in de opties op linksachter. Peter Bosz gaf daarom al te kennen graag een verdediger aan zijn selectie toe te voegen.

Al snel passeerden de eerste namen de revue. Souffian El Karouani maakt dit seizoen furore bij FC Utrecht en staat op de lijst, terwijl ook FC Twente-back Anass Salah-Eddine tot de mogelijkheden behoort voor PSV.

Elfrink voegt daar dinsdagavond de naam van Barco aan toe. "Tal van interessante namen verschijnen op de radar bij PSV", verzekert Elfrink op X, "maar nog geen doorbraak. Ook linksback Valentín Barco is een speler die bekend is, naast de al eerder vandaag genoemde namen die in de recycling-modus gaan. Voor Barco is erg veel concurrentie."

De twintigjarige Argentijn transfereerde iets meer dan een jaar geleden voor een slordige negen miljoen euro van Boca Juniors naar Brighton & Hove Albion. Bij the Seagulls bleek hij minder in aanmerking te komen voor speelminuten dan gehoopt en dus vonden Barco en zijn werkgever een uitweg in een uitleenbeurt. Beleidsbepalers van Sevilla en Brighton schudden elkaar afgelopen zomer de hand en de jonge linksback belandde op huurbasis in Andalusië.

Ook bij Sevilla constateerde Barco echter snel een gebrek aan speelperspectief en zodoende keerde hij deze maand vroegtijdig terug in de Engelse badplaats. Zijn kaarten bij Brighton lijken niet anders geschud dan in de zomer en dus mag hij mogelijk opnieuw vertrekken. Mogelijk biedt PSV dus een uitkomst, al is het onduidelijk hoe concreet de Eindhovenaren geïnteresseerd zijn en of ze mikken op een permanente of tijdelijke transfer.