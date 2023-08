PSV heeft broodnodige centrumverdediger op het oog en moet 10 miljoen betalen

Donderdag, 31 augustus 2023 om 17:59 • Mart van Mourik

PSV is geïnteresseerd in de diensten van César Montes, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad donderdagavond. De Mexicaans international staat momenteel onder contract bij Espanyol en zou zelf graag de overstap maken naar de Eindhovenaren. Los Pericos wensen een transfersom van tien miljoen euro te ontvangen voor de 26-jarige centrumverdediger.

Montes beschikt momenteel nog over een contract dat doorloopt tot medio 2028, maar hij zou het niet naar zijn zin hebben bij Espanyol. Mogelijk heeft de aanstaande transfer van Hirving Lozano een positieve impact op de kans dat de 1,95 meter lange rechtspoot de transfer naar PSV maakt. Espanyol degradeerde afgelopen seizoen uit LaLiga, waardoor Montes graag wil vertrekken.

In januari nam de club uit Barcelona Montes over van Monterrey voor een bedrag van circa acht miljoen euro. In de strijd om de handtekening van de Mexicaan krijgt PSV in ieder geval nog concurrentie van Almería, dat dit seizoen wél op het hoogste niveau in Spanje uitkomt. De plaatsing voor de groepsfase van de Champions League kan PSV overigens een gunstig concurrentievoordeel geven.

De centrale verdediger debuteerde in juli 2017 in de Mexicaanse nationale ploeg. Sindsdien kwam hij in totaal tot 39 interlands. In de groepsfase van het WK in Qatar kreeg Montes in alle duels een basisplek, terwijl hij in de knock-outfase van de gewonnen Gold Cup eveneens vanaf het eerste fluitsignaal op het veld stond.