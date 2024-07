PSV grijpt in en laat supporters thuis voor uitwedstrijd tegen Ajax op 2 november

PSV neemt op 2 november geen supporters mee naar de Johan Cruijff ArenA voor de uitwedstrijd tegen Ajax, zo maakt de Eindhovense club maandag officieel wereldkundig. PSV neemt de maatregel 'om te voorkomen dat kwetsende spreekkoren de sfeer en de wedstrijd negatief beïnvloeden'.

Aanleiding voor de maatregel is een aantal incidenten tijdens de ontmoeting tussen Ajax en PSV in februari van dit jaar. Daarnaast heeft de clubleiding een eerdere waarschuwing en sanctie vanuit de gemeente Amsterdam ter harte genomen.

Zowel PSV als Ajax hanteert een 'nultolerantie van antisemitische leuzen'. "Tegelijk bestaat de vrees dat een deel van de uitsupporters de verleiding niet kan weerstaan om de Amsterdamse rivaal onheus verbaal te bejegenen."

In samenwerking met de PSV Foundation en diverse maatschappelijke instanties werkt PSV nu aan een bewustwordingsprogramma. Op die manier hoopt de kampioen uit Eindhoven te kunnen bewerkstelligen dat er bij de volgende uitwedstrijd tegen Ajax wel weer supporters van PSV welkom zijn.

"Op 18 september is het tachtig jaar geleden dat Eindhoven werd bevrijd. Door verhalen uit die tijd vanuit PSV-perspectief te vertellen, wil de club het historisch besef vergroten onder het deel van de aanhang dat zich in het verleden antisemitisch uitliet rond de wedstrijden tegen Ajax", voegt PSV toe aan de berichtgeving. Hierdoor is besloten om het uitvak in de Johan Cruijff ArenA op 2 november leeg te laten.

Algemeen directeur Marcel Brands betreurt het ontbreken van fans van PSV in een dergelijke topwedstrijd. Tevens vindt de bestuurder het jammer dat supporters met goede intenties hier de dupe van worden. "Toch willen we nu krachtig uitspreken dat we dergelijke koren niet accepteren", zo benadrukt Brands op de website van PSV.

"Onze supportersvereniging is betrokken in de besluitvorming. In Amsterdam wordt de verantwoordelijkheid die we nemen geprezen. Als iedereen in de spiegel durft te kijken, kunnen we de uitwassen samen aanpakken. We zagen bij het EK hoe voetbal verbroedert en een feest kan zijn. Dat is hoe het altijd zou moeten zijn", aldus Brands.

