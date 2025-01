PSV gaat vol de strijd aan met Feyenoord en heeft gesprekken met talent al geopend

De strijd om Cédric Hatenboer lijkt te zijn losgebarsten. Het Algemeen Dagblad en Eindhovens Dagblad melden zondag namelijk dat PSV 'meer dan serieuze interesse' heeft in de pas negentienjarige middenvelder. Hatenboer staat tevens op de lijstjes van Feyenoord, FC Twente en Anderlecht.

Hatenboer maakte onlangs zeer veel indruk in het bekerduel tussen PSV en Excelsior (5-4). De Eindhovenaren kwamen toen terug van een 1-3 achterstand, om vervolgens na een knotsgekke slotfase inclusief verlenging te winnen van de Rotterdammers. Trainer Peter Bosz had in de bekerkraker klaarblijkelijk speciale aandacht voor Hatenboer.

PSV is inmiddels in gesprek met de entourage van Hatenboer en doet mogelijk nog voor het einde van de transferwindow zaken met Excelsior. Het is goed mogelijk dat de koploper de middenvelder tussentijds aantrekt, om hem vervolgens het seizoen te laten afmaken in Kralingen.

Volgens Voetbal International hanteert Excelsior een vraagprijs van drie miljoen euro voor de jonge en defensieve middenvelder, bij Excelsior onder contract tot medio 2026. Bij PSV moet Hatenboer, indien hij in Eindhoven tekent, de concurrentiestrijd aan met onder meer Jerdy Schouten, Joey Veerman, Guus Til, Malik Tillman en Isaac Babadi.

Hatenboer vervulde vorig seizoen nog een bijrol bij Excelsior, dat toen nog in de Eredivisie uitkwam. Na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie is hij uitgegroeid tot een vaste waarde in de ploeg van trainer Ruben den Uil. Hatenboer kwam vóór de winterstop tot zestien duels en wist in die reeks één keer te scoren.

Het Algemeen Dagblad wist al te melden dat Anderlecht een bod van 1,5 miljoen euro, exclusief bonussen, heeft uitgebracht op Hatenboer. Excelsior verlangt dus meer voor de jonge middenvelder, waardoor de Belgische grootmacht voorlopig geen zaken kan doen in Rotterdam.

De Belgische journalist Sacha Tavolieri komt in dit kader met een bijzonder onthulling op X. Excelsior zou de hoogte van het bod van Anderlecht hebben gelekt, om zo de prijs op te kunnen drijven. Hierdoor verlopen de onderhandelingen enigszins stroef, al zijn alle betrokken partijen nog steeds wel met elkaar in gesprek.