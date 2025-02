PSV’er Isaac Babadi kan kiezen tussen Robin van Persie en club uit zijn geboortestad

NEC Nijmegen en sc Heerenveen hopen nog altijd op de komst van Isaac Babadi. De twee Eredivisie-clubs willen de negentienjarige middenvelder huren van PSV. Later op Deadline Day nemen de Eindhovenaren en Babadi een beslissing, zo schrijft journalist Rik Elfrink op X.

Elfrink, die PSV volgt namens het Eindhovens Dagblad, plaatst dinsdag meerdere tweets over Babadi. “NEC is nog een van de clubs die met Babadi in zee kan gaan. Later vandaag valt de definitieve beslissing of hij verhuurd wordt of niet.”

“PSV zal afwegen wat het beste voor zijn ontwikkeling is en het clubbelang meewegen. Er zijn immers wat blessures en Babadi is een goede speler”, aldus Elfrink, die meer informatie heeft.

NEC is namelijk niet de enige club die Babadi nog wil verwelkomen. “Ook Heerenveen was gisteravond laat nog in de markt voor huur van PSV-middenvelder Isaac Babadi, naast NEC. We gaan eens kijken wat er uit de besluitvorming is gerold.”

Babadi ligt bij PSV nog tot medio 2028 vast. De Nijmegenaar strijkt in het Philips Stadion een behoorlijk salaris op.

Dit seizoen kwam Babadi pas 69 minuten in actie namens PSV 1, verdeeld over zeven officiële wedstrijden. In Jong PSV kwam hij tot 606 minuten in zeven duels. Babadi wist dit seizoen nog niet te scoren en gaf daarnaast geen assists.

Een tijdelijke overstap naar NEC zou een terugkeer in zijn geboortestad betekenen. Tussen zijn negende en dertiende speelde Babadi in de jeugdopleiding van de huidige nummer elf van de Eredivisie.