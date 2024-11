PSV'er is door blessuregolf nadrukkelijk in beeld bij Real Madrid

De kans is groot dat Real Madrid zich komende zomer gaat melden bij PSV, zo meldt journalist Francisco José Delgado bij het Spaanse Cadena SER. De problemen in de defensie zijn groot en de Koninklijke lijkt het aantrekken van Olivier Boscagli als serieuze optie te zien.

Het team van trainer Carlo Ancelotti wordt momenteel geraakt door een heuse blessuregolf. Dani Carvajal en Éder Militão raakten onlangs langdurig geblesseerd, terwijl Lucas Vázquez en Aurelién Tchouaméni, die vaak een linie teruggezet werden, voorlopig evenmin in actie kunnen komen.

Volgens de berichtgeving van de Spaanse radiozender is Real Madrid momenteel al bezig met het samenstellen van de selectie voor komend seizoen.

Hoewel de club defensieve versterkingen in de winter al goed zou kunnen gebruiken, is de kans klein dat Ancelotti er in de winterstop al nieuwe opties bij krijgt. Real Madrid doet normaal namelijk geen (grote) aankopen in de winterse transferperiode.

Het absolute toptarget van de Madrilenen is komende zomer Trent Alexander-Arnold, die op verschillende posities op de rechterflank uit de voeten kan. Maar ook centraal achterin komt er ‘vrijwel zeker’ versterking.

Cadena SER weet dat Jonathan Tah van Bayer Leverkusen en Olivier Boscagli van PSV op dit moment nadrukkelijk gevolgd worden. De voorkeur van Real Madrid lijkt uit te gaan naar de Duits international.

Boscagli wordt gezien als back-up in het geval dat Tah onhaalbaar blijkt. De Monegask kan komende zomer transfervrij vertrekken uit Eindhoven en hij is vanaf januari vrij om te praten met andere clubs over zijn toekomst.