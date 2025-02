PSV en AZ ontlopen elkaar in halve finale van de TOTO KNVB Beker

De halve finales in de TOTO KNVB Beker zijn bekend. Heracles Almelo krijgt bezoek van AZ en PSV ontvangt Go Ahead Eagles in Eindhoven. De loting vond plaats in de studio van ESPN en de duels in de halve eindstrijd van de nationale beker worden naar verwachting afgewerkt op 26 en 27 februari.

PSV bereikt de halve finale van het bekertoernooi door in de kwartfinale met 2-0 af te rekenen met Feyenoord. Johan Bakayoko en Guus Til verzorgden de productie in het Philips Stadion. De Eindhovenaren kunnen als koploper dus nog steeds de dubbel veroveren.

AZ voorkwam een nieuwe stunt van Quick Boys in de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Maarten Martens drukte donderdagavond na rust door en versloeg de stuntclub uit Katwijk, eerder verantwoordelijk voor de uitschakeling van Almere City FC, Fortuna Sittard en sc Heerenveen, met 3-1.

Go Ahead Eagles schakelde VV Noordwijk, die andere overgebleven amateurploeg, uit na een 3-1 overwinning. Heracles Almelo zorgde enigszins voor een verrassing door dinsdag met 2-0 te winnen van FC Utrecht.

Mochten Heracles en PSV de finale bereiken, dan volgt een herhaling van de eindstrijd in 2012. De Eindhovenaren wonnen destijds met 3-0 in De Kuip.

Halve finale TOTO KNVB Beker 2024/25

Heracles Almelo - AZ

PSV - Go Ahead Eagles