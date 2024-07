PSV is de ‘sterkste kandidaat’ om de Argentijnse aanvaller Gianluca Prestianni over te nemen; Ajax ook geïnteresseerd

Het lijkt er steeds sterker op dat Gianluca Prestianni komend seizoen uitkomt voor PSV. Journalist Bruno Andrade van MaisFutebol schrijft dat de Eindhovenaren de 'sterkste kandidaat' zijn om de Argentijn op huurbasis over te nemen van Benfica. Het Argentijnse TyC Sports voegt echter toe dat Ajax Prestianni ook als een interessante optie beschouwt.

Enkele dagen geleden meldde clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad al dat de achttienjarige rechtsbuiten op de radar is verschenen van PSV. Elfrink schreef daarbij dat meerdere clubs interesse hebben in Prestianni, die desondanks komend seizoen in de Eredivisie te bewonderen lijkt.

Een optie tot koop zou daarbij ook tot de mogelijkheden horen. Bij Benfica lijkt de aanvaller in ieder geval voorlopig geen toekomst te hebben. Trainer Roger Schmidt rekent niet op Prestianni, die pas sinds januari onder contract staat in Estádio da Luz.

Veel heeft de Zuid-Amerikaan nog niet op het veld gestaan in Lissabon. Prestianni kwam in de tweede helft van afgelopen seizoen tot slechts drie speelminuten in het team van Schmidt. De jongeling moest het voornamelijk doen met speeltijd in het reserveteam en mag nu dus elders ervaring opdoen.

Prestianni debuteerde op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Vélez Sarsfield. In 39 wedstrijden was de aan PSV gelinkte aanvaller goed voor drie doelpunten en een assist. The Guardian nam hem vorig jaar op in de lijst met beste spelers geboren in 2006.

De Benfica-aanvaller staat bekend om zijn wendbaarheid en dribbelende kwaliteiten. Prestianni is technisch goed onderlegd en houdt ervan om vanaf de rechterflank naar binnen te snijden. Het Argentijnse wonderkind heeft tevens een goed schot in de benen.

Prestianni heeft in zijn tot tot medio 2029 lopende contract een ontsnappingsclausule van 100 miljoen euro staan, maar de verwachtingen die aan die torenhoge clausule gekoppeld zijn, heeft Prestianni nog niet waar kunnen maken. Met PSV zou Prestianni komend seizoen de Champions League ingaan.

Bij Ajax zou Prestianni het moeten doen met de voorronde van de Europa League. De Amsterdammers lijken op dit moment niet de topkandidaat te zijn om, al dan niet tijdelijk, met Prestianni aan de haal te gaan.

