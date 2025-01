PSV en absolute sterkhouder in gesprek over nieuw contract: ‘Uitkomst nog ongewis’

Luuk de Jong en PSV zijn in gesprek over een nieuw contract, zo blijkt uit een uitgebreide update van het Eindhovens Dagblad over de negen aflopende contracten bij de regerend landskampioen. De clubleiding en trainer Peter Bosz willen graag langer door met de 34-jarige spits.

Journalist Rik Elfrink zit zoals gewoonlijk bovenop het contractnieuws bij PSV. Zo bevestigt de clubwatcher onder meer het grootste nieuws van de afgelopen dagen.

De Eindhovenaren willen tegen verbeterde voorwaarden verlengen met Walter Benítez en Olivier Boscagli. “Bij PSV is inmiddels het besef doorgedrongen dat het nog niet zo simpel is om een betere goalie te vinden, zonder flink de knip te trekken.”

PSV is verder zoals bekend nog altijd in gesprek met Matteo Dams en Mauro Júnior. Fredrik Oppegård lijkt te vertrekken uit het Philips Stadion, terwijl Richard Ledezma in de wachtkamer zit.

“Wie dit seizoen ook graag bij PSV wil blijven, is Richard Ledezma. Hij heeft zijn draai gevonden als back en wil nu doorpakken, maar tot voor kort was er bij PSV nog geen sprake van plannen om een nieuwe verbintenis aan te gaan”, aldus Elfrink.

De aflopende contracten van Rick Karsdorp en Ivan Perisic gaat PSV pas later bekijken, zo meldt Elfrink. De Eindhovenaren focussen zich eerst op de verlenging van een andere routinier. “Met De Jong wil PSV door en daarover worden gesprekken gevoerd. Wat de uitkomst daarvan zal zijn, is nog ongewis.”

De Jong keerde in de zomer van 2022 terug bij PSV en is als aanvoerder zeer belangrijk in de selectie van Bosz. Tegelijkertijd bonst de jongere Ricardo Pepi (21) steeds harder op de deur bij de koploper van de Eredivisie.