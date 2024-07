PSV doet zaken met Bayer Leverkusen en trekt nieuwe verdediger aan

PSV is dicht bij een definitief akkoord met Bayer Leverkusen over een transfer van Madi Monamay, zo meldt Rik Elfrink zondagavond. Volgens de journalist is er op hoofdlijnen een overeenkomst tussen de partijen over de komst van de achttienjarige verdediger.

Begin juli meldde Elfrink al dat PSV erg geïnteresseerd is in Monamay. Ook RSC Anderlecht, Club Brugge en KRC Genk waren in de markt voor Monamay, die in Leverkusen vastligt tot medio 2025 en diverse jeugdelftallen van België heeft vertegenwoordigd in de afgelopen jaren. PSV lijkt de concurrentie te snel af te zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Als partijen zich overal mee kunnen verenigen, wordt Monamay aan het begin van de week medisch gekeurd en ondertekent hij snel daarna waarschijnlijk een driejarig contract”, aldus Elfrink.

De Leverkusen-verdediger wil vooral ervaring opdoen en bij de kampioen van Duitsland niet op de bank terechtkomen. De kans is groot dat hij ook voor PSV kiest zodat hij bij Jong PSV ervaring kan opdoen.

Monamay wil ook niet bij een Europese topclub op het tweede plan belanden. Hij traint wel mee met de A-selectie van trainer Xabi Alonso, maar een basisplaats in de hoofdmacht van Leverkusen behoort voorlopig niet tot de mogelijkheden.

PSV schakelde Jan Vennegoor of Hesselink in om Monamay een aantrekkelijk plan voor te schotelen. De voormalig aanvaller is bij PSV betrokken bij het aantrekken van talenten voor het beloftenteam. De voorkeur gaat uit naar spelers die op termijn de stap kunnen maken naar PSV 1.

Hoewel Leverkusen naar verluidt niet uit is op een transfersom, wil de club wel een fors doorverkooppercentage bedingen. De gewenste hoogte ervan is nog onbekend.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties