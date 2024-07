PSV doet 'verwoede poging' om groot talent los te weken bij Bayer Leverkusen

PSV doet ‘verwoede poging’ om groot talent Madi Monamay los te weken bij Bayer Leverkusen

PSV onderneemt volgens het Eindhovens Dagblad 'verwoede pogingen' om Madi Monamay van Bayer Leverkusen te strikken. Volgens clubwatcher Rik Elfrink beschikt de Eindhovense club over goede papieren om de achttienjarige centrale verdediger uit België binnen te halen, al zijn er meer kapers op de kust.

Naast PSV zijn namelijk ook RSC Anderlecht, Club Brugge en KRC Genk in de markt voor Monamay, die in Leverkusen vastligt tot medio 2025 en diverse jeugdelftallen van België heeft vertegenwoordigd in de afgelopen jaren.

Eind mei werd al bekend dat PSV zich voor komend seizoen wil versterken met Monamay. De jonge Belg staat bij Leverkusen te boek als toptalent. Monamay wil het liefst vertrekken naar een Belgische of Nederlandse club met een een tweede elftal dat uitkomt in het betaald voetbal.

PSV komt met een beloftenelftal uit in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor het zeker mogelijk is dat Monamay voor Eindhoven kiest. De Leverkusen-verdediger wil vooral ervaring opdoen en bij de kampioen van Duitsland niet op de bank terechtkomen.

Monamay wil ook niet bij een Europese topclub op het tweede plan belanden. Hij traint wel mee met de A-selectie van trainer Xabi Alonso, maar een basisplaats in de hoofdmacht van Leverkusen behoort voorlopig niet tot de mogelijkheden.

PSV heeft Jan Vennegoor of Hesselink ingeschakeld om Monamay een aantrekkelijk plan voor te schotelen. De voormalig aanvaller is bij PSV betrokken bij het aantrekken van talenten voor het beloftenteam. De voorkeur gaat uit naar spelers die op termijn de stap kunnen maken naar PSV 1.

Transfersom

Leverkusen is volgens hetniet uit op een forse transfersom voor Monamay. Wel aast de Duitse kampioen op een forse doorverkoop-clausule. Het is nu afwachten of Leverkusen en PSV een akkoord weten te bereiken.

