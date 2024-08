PSV denkt aan voormalig Eredivisie-verdediger en moet 10 miljoen euro klaarleggen

PSV heeft Danilho Doekhi toegevoegd aan de wensenlijst, zo meldt De Telegraaf zondag. Technisch directeur Earnest Stewart zat afgelopen zaterdag op de tribune bij het Bundesliga-duel tussen 1. FSV Mainz 05 en 1. FC Union Berlin (1-1) om de verdediger in actie te zien.

De krant weet overigens dat Doekhi niet bovenaan het prioriteitenlijstje staat van Stewart, maar dat de 26-jarige stopper wordt gezien als back-upplan indien Ko Itakura niet haalbaar blijkt.

De voormalig Vitesse-verdediger beschikt bij Union Berlin nog over een eenjarig contract, waardoor hij mogelijk voor een relatief lage prijs op te halen is. Naar verluidt verwacht PSV Doekhi voor circa tien miljoen euro te kunnen overnemen.

De Eindhovenaren krijgen overigens wel behoorlijke concurrentie als ze besluiten door te pakken, want ook Lazio en VfB Stuttgart hebben Doekhi op de korrel. Hoe concreet hun interesse is, is niet bekend.

Er is nog altijd hoop dat Borussia Mönchengladbach bereid wordt gevonden om Itakura te laten gaan. Er ligt reeds een bod van circa 11,5 miljoen euro op tafel, maar het lijkt erop dat de Bundesliga-club pas over een transfer wil praten als er 15 miljoen euro of meer geboden wordt.

Eredivisie PSV Eindhoven PSV 2024-09-01T14:45:00.000Z 16:45 Go Ahead Eagles GAE

Daags voor de wedstrijd tussen Mainz en Union Berlin zat Stewart ook op de tribune bij het duel van Gladbach met Bayer Leverkusen. De ploeg van Itakura en consorten verloor met 2-3. Itakura maakte de negentig minuten vol.

Eerder verloor PSV de strijd al om Sepp van den Berg, die naar Brentford vertrok. Ook was de club in de race om de handtekening van Mikayil Faye, maar hij verkoos Stade Rennes boven PSV.